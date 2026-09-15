El próximo 2 de octubre se realizará una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura, una iniciativa impulsada por Fundación Leer que reúne cada año a instituciones educativas, bibliotecas y espacios comunitarios de todo el país.

La propuesta busca promover la lectura durante todo el año y culmina con una jornada especial en la que chicos, chicas, jóvenes y adultos comparten historias, actividades y diferentes experiencias vinculadas con los libros.

La edición 2026 tendrá como lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, una invitación a explorar, a través de la literatura, distintas formas de imaginar el futuro y pensar otros escenarios posibles.

Una invitación a imaginar otros mundos

Desde Fundación Leer explicaron que la propuesta apunta a que los participantes puedan acercarse a textos relacionados con el tiempo, la vida, los cambios y las decisiones que las personas toman en el presente para construir su futuro.

A través de las lecturas, chicos y chicas podrán encontrarse con obras de la literatura universal, conocer nuevos personajes y escenarios y formular preguntas sobre aquello que vendrá y sobre las posibilidades de transformar la realidad.

La inscripción para la Maratón Nacional de Lectura 2026 ya está abierta y las instituciones interesadas pueden registrarse a través del sitio de Fundación Leer o directamente en la plataforma de inscripción.

Una vez inscriptos, docentes y directivos podrán acceder a una Guía de Actividades con propuestas para distintas edades, recomendaciones de textos e ideas para organizar la jornada, además de otros recursos educativos que estarán disponibles para acompañar el proceso.

Una propuesta que reúne a miles de instituciones

La Maratón Nacional de Lectura ya forma parte de las actividades que se desarrollan en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y otras instituciones de las distintas provincias argentinas.

En su última edición participaron 4 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones, de acuerdo con los datos difundidos por Fundación Leer.

Durante la jornada, los espacios participantes se transforman para celebrar la lectura. Se organizan rincones de lectura, actividades literarias y encuentros que también pueden involucrar a familias, autoridades, amigos y vecinos.

Recursos gratuitos para preparar la jornada

Además de la inscripción, Fundación Leer ofrece herramientas para que las instituciones puedan trabajar con la lectura durante todo el año.

Entre los recursos disponibles se encuentra Desafío Leer. El Club, una biblioteca digital gratuita, junto con propuestas de actividades y materiales destinados a docentes y mediadores de lectura.

La organización plantea que estos recursos pueden servir para abordar el lema de la edición 2026 y preparar una jornada que combine literatura, creatividad e imaginación.

Para las escuelas, bibliotecas y espacios comunitarios de Entre Ríos que decidan participar, la Maratón representa una nueva oportunidad para convertir la lectura en una actividad compartida y acercar a niños y jóvenes a diferentes historias y autores.

🗓️ Viernes 2 de octubre