Desde que comenzaron a reunirse en 2023, los integrantes de MAPLE vienen construyendo un camino propio dentro de la escena musical regional. Con canciones originales, influencias que van desde el rock clásico hasta sonidos más contemporáneos y una fuerte impronta artística, la banda crespense continúa consolidando su identidad mientras prepara nuevas presentaciones y avanza en la grabación de su primer álbum.

Durante una entrevista en La Hora Dorada, el programa conducido por Mariana Rupp que se emite por el streaming de Paralelo 32, Leandro Maciel, Milton Garrahan, Matías Leiker, Matías Esteven y Florencia Reignar compartieron detalles de este presente que los encuentra con nuevos desafíos y muchas expectativas.

"Estamos con muchos proyectos, cerrando algunas fechas que muy pronto vamos a anunciar y también trabajando en el estudio para seguir grabando canciones", adelantó Milton Garrahan. Actualmente la banda cuenta con tres sencillos disponibles en plataformas digitales y el objetivo es seguir sumando material hasta completar un disco.

Una amistad que terminó en banda

El origen de MAPLE está íntimamente ligado a la amistad. Leandro Maciel, Matías Leiker y Matías Esteven se conocen desde la infancia y durante años compartieron la pasión por la música. Más adelante se incorporaron Florencia Reignar y Milton Garrahan, completando una formación que, según ellos mismos reconocen, encontró rápidamente una química especial.

"Esa dinámica mágica hizo que no paráramos más. Empezamos a tocar, a componer y a presentarnos en distintos escenarios de la zona", recordó Garrahan.

Canciones para que cada uno haga su propia interpretación

Uno de los aspectos que distingue a la banda es la importancia que le otorgan a las letras. Lejos de buscar mensajes cerrados, prefieren que cada oyente encuentre su propia interpretación.

"Queremos que cada persona haga suya la canción. Las letras nacen de cosas que vivimos nosotros, pero sabemos que también les pasan a otros. No buscamos decirle a nadie qué tiene que sentir, sino que cada uno pueda apropiarse del mensaje", explicó el cantante.

Esa búsqueda también se refleja en la diversidad musical del grupo. Cada integrante aporta influencias diferentes: desde el hard rock y el glam de los años 80, hasta el rock progresivo de bandas como Pink Floyd o las composiciones profundas de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Tears for Fears.

"Cada uno trae su historia musical y de esa mezcla surge el sonido de MAPLE. No nos encerramos en un solo estilo", resumieron.

Música con identidad propia

La baterista Florencia Reignar, recientemente recibida como licenciada en Musicoterapia, aportó una mirada diferente sobre el rol de la música.

"Todos somos seres sonoros. La música nos atraviesa y permite que cada persona se identifique desde un lugar distinto. Nuestras canciones están pensadas para generar ese encuentro", señaló.

Además de interpretar composiciones propias, durante la entrevista ofrecieron una versión acústica de "Rezo por Vos", el clásico de Charly García y Luis Alberto Spinetta, una de las influencias que reconocen como fundamentales.

Un show que también cuenta una historia

Más allá de lo musical, MAPLE busca que cada presentación sea una experiencia completa. Garrahan, con formación en teatro musical y radio, explicó que el espectáculo está pensado como un recorrido.

"Las canciones están unidas por una historia. Queremos que el público haga un viaje desde que empieza el show hasta que termina. No queremos solamente subir al escenario, tocar e irnos. Queremos dejar algo", afirmó.

En ese sentido, la banda también trabaja en renovar la puesta en escena, incorporando más movimiento e interacción entre sus integrantes para potenciar el aspecto visual de cada presentación.

Soñar en grande

Aunque reconocen que hoy gran parte del trabajo se sostiene "a pulmón", los integrantes no esconden sus aspiraciones.

"Todo músico sueña con llegar a escenarios más grandes. Poder grabar con mayor comodidad, llegar a más gente y seguir haciendo canciones", expresaron.

Mientras ultiman nuevas fechas que anunciarán próximamente, MAPLE continúa consolidando un proyecto que combina amistad, compromiso artístico y una clara apuesta por la música original. Un camino que recién comienza, pero que ya muestra una identidad propia dentro de la escena musical entrerriana.