Crespo- El Municipio concentró en su portal la oferta de formación de la ciudad, facilitando un acceso centralizado tanto para opciones públicas como privadas. La iniciativa, coordinada a través del Área de Capacitación Laboral y Educación Superior, simplifica la búsqueda y los procesos de inscripción, integrando a la totalidad de instituciones académicas asentadas en Crespo.

Corina Darrechón, responsable del Área, explicó que, bajo la denominación “Propuestas Educativas”, el portal está diseñado para que cualquier persona pueda acceder a información detallada de múltiples carreras, oficios y capacitaciones. Están incluidas universidades e instituciones públicas y privadas con prestación local. “Así evitamos que la información se disperse. En el Área recibimos muchas consultas sobre dónde averiguar, cómo hacer un contacto, cómo conocer alguna cuestión puntual vinculada a una carrera. Nuclear la información es un servicio que aporta, para que todas las personas interesadas conozcan las carreras que ofrece Crespo: qué cursar, dónde y a quién dirigirse", dijo.

“El portal funciona como un espacio centralizado de información que permite acceder a los canales oficiales de cada institución. En algunos casos, como las carreras de UADER, se incluyen enlaces directos a los sistemas de preinscripción, como SIU Guaraní. En otros, se brindan datos de contacto para que interesados puedan consultar requisitos y realizar trámites. Cada institución administra sus propios procesos de matriculación. Buscamos facilitar el primer acercamiento y orientar a las personas hacia los canales adecuados”, detalló.

"Esto va a facilitar también las inscripciones online. Queremos que cualquier persona que piense en estudiar, capacitarse o aprender un oficio, conozca las oportunidades disponibles, tanto gratuitas como aranceladas, presenciales, semipresenciales o virtuales”, dijo.

Datos a tener en cuenta

Darrechón explicó que “En el ámbito universitario está la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través de la Facultad de Ciencias de la Gestión, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud y el Instituto Tecnológico Universitario, además de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, y la Universidad Siglo 21. También participan el Instituto Superior de Formación Docente Sagrado Corazón D-233, el Instituto Privado de Servicios Educativos (IPSE), el Instituto Argentino del Oficio y el Instituto CIEC, sede Crespo. En formación profesional se encuentran el Centro de Formación Profesional Nº 3 y el Centro Municipal de Formación en Oficios y Tecnología, además de las capacitaciones gestionadas por el municipio mediante convenios con el Consejo General de Educación y universidades”.

“La propuesta contempla diferentes niveles educativos y de formación. En educación superior se pueden encontrar carreras como Administración de Empresas, Higiene y Seguridad Laboral, Granja y Producción Avícola y Mantenimiento Industrial. También se ofrecerá la carrera de Tecnicatura Superior en Programación. Se suman profesorados de Educación Primaria, Educación Física y Educación Tecnológica, diplomaturas y propuestas de actualización docente. En cuanto a la formación laboral y oficios, incluye capacitaciones como instalaciones eléctricas domiciliarias, construcción en seco y steel frame, herrería artística, mantenimiento y reparación de computadoras y seguridad y automatización del hogar. Además, se encuentra disponible una plataforma de aprendizaje virtual municipal, que amplía posibilidades de capacitación”, agregó.

Dinamismo y desarrollo a futuro

La herramienta posee un diseño dinámico que sumará servicios. Actualmente cuenta con una sección de programas de financiamiento educativo donde se brinda información sobre Becas Municipales, Becas Provinciales y Becas Progresar.

Desde el área municipal se trabajará articuladamente con los referentes de cada institución para garantizar la actualización permanente de las carreras, capacitaciones y fechas de inscripción antes del inicio de cada ciclo lectivo.

“A futuro, sería interesante contar con test de orientación vocacional autogestionados y otros recursos que acompañen a los jóvenes en la elección de sus estudios. Nuestro objetivo es que el portal no sea solamente un listado de carreras, sino que progresivamente se convierta en un espacio integral de información, orientación y acompañamiento educativo”, cerró Darrechón.