La banda paranaense Made in China inicia el 2026 con novedades en su formación y en su propuesta sonora. El grupo presentará oficialmente a su nuevo baterista y estrenará un formato eléctrico que promete mayor potencia en escena, sin perder la esencia que lo caracteriza.

El show tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 22:00 en Patio Alameda, ubicado en Alameda de la Federación 435, con entrada libre y gratuita. Se trata de la primera presentación del año en la capital entrerriana, luego de su participación en la Fiesta Retro – Edición San Valentín realizada en Piedras Blancas.

Formada en 2019, la banda cuenta con seis años de trayectoria y durante 2025 concretó 20 presentaciones en vivo, recorriendo distintas ciudades del interior de Entre Ríos y sumando actuaciones en Santa Fe y Cordoba. En ese recorrido, el grupo consolidó una presencia sostenida en eventos, espacios gastronómicos y escenarios culturales de la región.

La principal novedad para este año es la incorporación del músico uruguayo Ernesto Aime en batería. Su llegada aporta experiencia, dinámica rítmica y una nueva energía al proyecto, marcando un paso hacia un sonido más amplio y contundente.

“Sentíamos que era el momento de sumar más potencia. Los clásicos siguen siendo los mismos, pero ahora suenan con más fuerza y más dinámica”, expresaron desde la banda al referirse a esta nueva etapa.

El formato eléctrico permitirá ampliar matices, intensificar climas y fortalecer la interacción con el público, manteniendo el espíritu que define a Made in China: reinterpretar clásicos del rock y pop de los años 80, 90 y 2000 —en español e inglés— con un sello propio.

La presentación se realizará en Patio Alameda, un espacio que busca consolidarse como una opción cultural y gastronómica en la noche paranaense, combinando música en vivo y propuesta culinaria en un entorno pensado para todo público.

Con esta fecha, Made in China abre oficialmente su agenda 2026 en Paraná, marcando el inicio de una nueva etapa artística y reafirmando su crecimiento dentro de la escena musical regional.