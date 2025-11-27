Con la presencia de realizadores y realizadoras de la provincia, invitados y amantes del séptimo arte, el sábado por la noche tuvo lugar la ceremonia de cierre y premiación del 4º Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que fue organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, y proyectado y pensado junto al sector audiovisual de la provincia.

Entre el miércoles y el sábado, más de 7.000 espectadores disfrutaron de las proyecciones gratuitas, que conformaron las cincuenta funciones que agruparon unas sesenta producciones. Con una programación que condensó diversas estéticas, la grilla recorrió el panorama contemporáneo del cine internacional, nacional, regional y provincial. Se compartieron películas en estreno exclusivo, cortos, largos, videominutos, proyecciones de trasnoche al aire libre, actividades especiales, capacitaciones y competencias en el Mercado Audiovisual durante los cuatro días de Festival.

El público asistente participó con su voto para elegir las mejores películas, también fue protagonista en el acto de cierre, ingresando por la alfombra roja al Centro Provincial de Convenciones para conocer el veredicto popular, el de los jurados de las secciones competitivas y el de los demás reconocimientos.

Emoción entre los premiados de las categorías en competencia

En la sección Cine Nacional en competencia se premió la película Luminum, de Maximiliano Schonfeld. Entregaron el premio Santiago Loza, Paola Buontempo y Luciano Monteagudo. En esta sección compitieron seis largometrajes argentinos por un premio de $500.000 que es otorgado por el Gobierno de Entre Ríos. Schonfeld expresó: “Recibir este premio es algo completamente impensado porque cuando uno hace la película no está pensando tanto en los premios. Entonces, son una sorpresa. Que reconozcan las películas justamente en la provincia, en un lugar muy cerca de Crespo, el lugar donde uno nació y se crió es una alegría grande. Hay algo que pasa con las películas y los lugares donde se proyectan. Es una felicidad encontrar esa conexión”.

La realización premiada de la sección en competencia para Cortometrajes Entrerrianos, fue Mellizos, de Gastón Calivari. El director expresó su felicidad: “Hacer cine y ser un realizador entrerriano para mí es siempre una alegría; y encontrarnos acá en el FICER es hermoso porque podemos compartir los proyectos el uno al otro. Este premio es un mimo muy lindo que me hacen”.

En esta sección compitieron doce cortometrajes de ficción, animación o documental por un premio de $350.000 el cual también es un aporte del Gobierno de Entre Ríos. Entregaron el premio Agustin Gagliardi y Daiana Henderson, integrantes del Jurado junto a Carolina Unrein.

En esta categoría se otorgó una mención especial a la producción Los soles de mi abuela Gloria, de Alejandro Maldonado. El ilustrador Ricardo Jaimovich fue invitado al escenario a recibir la distinción.

Premios paralelos

La Asociación de Editores Audiovisuales y la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales reconocieron al Mejor Montaje de Cine Nacional. Entregaron en conjunto un reconocimiento para Ana Remón y Florencia Gómez García, quienes estuvieron a cargo del montaje de ‘Luminum’.

Además, las producciones de la sección de Cortometrajes Entrerrianos recibieron el premio Cine.ar como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. Esta distinción, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) consiste en la exhibición de los cortometrajes ganadores mediante la adquisición de sus derechos sin exclusividad y con fines culturales por las pantallas del INCAA, promoviendo la ampliación de espectadores, dándoles un lugar destacado en la programación y visibilizando así a las nuevas generaciones de realizadores. Lo recibió ‘1982 Nuestros Héroes’, de Marcelo Damián Pizzio y Martín Esteban Taborda.

Así mismo, se otorgó una Mención de Honor de Cine.ar para ‘Lo que se perdió’, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla (de Paraná).

El Premio de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos, consistente en un servicio de traducción y subtitulado de un cortometraje, fue para ‘Lo que se perdió’, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla.

Premios del Mercado Audiovisual Regional

El Gobierno de Entre Ríos otorgó dos premios de $600.000 para Desarrollo de Proyectos. La niebla, de Ana Laura Seijas, y La enamorada del río, de Martín Corujo.

Luego llegó el turno de los dos premios a Proyectos Avanzados en Producción, por $800.000, también facilitados por el Gobierno de Entre Ríos; que fueron para Sombra grande, de Maximiliano Schonfeld y Ó de Maximiliano Nery.

El Mercado también otorgó premios a proyectos audiovisuales de la Región NEA Litoral, financiados por el Gobierno de Entre Ríos. $600.000 para Desarrollo de Proyectos, que fue para La tierra del agua, de Sebastián Toba (Corrientes) y $800.000 para Proyectos Avanzados en Producción, que se destinaron para Chico basura, de Roxana Bordione (Santa Fe).

Se entregó también un premio otorgado por La Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos que consiste en una beca para el Laboratorio de Desarrollo de la asociación durante 2023 para el proyecto El buscahuesos, de Pablo Corino.

El premio mayor del FICER: la estatuilla Ojo Pez

En el FICER, desde su primera edición, el premio mayor es la estatuilla Ojo Pez y la otorga el público con su voto a la salida de cada función. Las películas ganadoras de esta cuarta edición, por sección, fueron:

Cine Internacional: El cielo está rojo, película chilena dirigida por Francina Carbonell.

Cine Nacional: Siete perros, de Rodrigo Guerrero (Córdoba).

Panorama Regional: La luz mala, de Carlos Kbal (Corrientes).

Cine Infantil: El ascenso y caída del chop chop show, de Diego Labat.

Cine Entrerriano: Danza combate, de Camila Rey.

Cortometraje Entrerriano: Presa, de Victoria De Michele y Noelia Segui.

Palabras de despedida

El director artístico, Eduardo Crespo, expresó: “No me entra la alegría en el cuerpo. Estamos muy contentos por todas las películas que se compartieron. Quiero agradecer al público del FICER que se hizo parte de este festival con su voto. Se apropió del festival. Tenemos que continuar incentivando para que siga viniendo gente a llenar salas. Gracias a todas y a todos los presentes, este es uno de los festivales más lindos en los que he estado”.

Paula Mastellone, directora del Mercado del FICER, destacó el trabajo en conjunto con los distintos organismos audiovisuales en el sector. Se refirió al crecimiento que tiene el FICER año tras año, al que definió como un Festival con un sello propio. “Dentro de lo que es Mercado, hay gente que está volviendo a presentar proyectos, nuevas generaciones, se sumaron más regiones, se produjo una increíble sinergia. Nos estamos conociendo y estamos entendiendo que cuanto más películas tengamos, más creceremos”.

Por último, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’ Agostino, señaló: “Hoy es una noche para agradecer a los realizadores y realizadoras. Estamos felices porque cada vez hay más proyectos, más inscritos y más públicos. Eso indica que estamos en buen camino”. Destacó el crecimiento en espectadores en relación a la edición anterior.

La ceremonia contó con la presencia de Eliana Zanini, jefa de Gabinete de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Marcelo Casaretto, diputado nacional; y Gustavo Labriola, secretario de Hacienda del gobierno de Entre Ríos.