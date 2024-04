** ¿Qué es ese lío porque Milei lo quiere poner de juez de la Corte a un tal Lijo? ¿Por qué no lo dejan gobernar a ese hombre como él quiere, para que algo cambie en el país?, me preguntó Amalia. Le respondí con un largo silencio, quizás hasta con un profundo suspiro. Podría hablarle de una extensa red tejida con hilos de acero que existe en los niveles de poder, donde un presidente, por fuerte, por león o por bocón que sea y por mucha motosierra con la que amague, el acero la puede y él sabe que no tiene que intentarlo. Después podríamos hablar de cómo Lijo tejió esa red y de cómo se superpone y entreteje con otras. O de cómo una entrerriana, la jueza Medina ex de Risso, de Paraná, teje y desteje sus propias redes con la expectativa de que la nombre a ella en el lugar vacante de la Suprema Corte. Y en cada negociación tiene que haber una concesión.