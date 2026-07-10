Crespo.- La Municipalidad inauguró un espacio donde funcionará el ‘Centro de Atención a la Salud Mental y Adicciones’. Se trata de una vivienda municipal que fue refaccionada para desarrollar las nuevas funciones, ubicada en Corrientes 1684, de barrio San Lorenzo.

Servicios

Es un espacio destinado a fortalecer las acciones de promoción, prevención, asistencia y acompañamiento de las personas y familias de nuestra comunidad. En ese lugar atienden los siguientes servicios municipales: Espacio de Primera Escucha en Adicciones, Consultorio sobre Consumos, Espacio de Orientación Familiar y taller semanal de Padres en Acción.

Primera Escucha

El abogado especialista en Problemáticas de Consumo Maximiliano Smith, es coordinador del programa provincial de Abordaje de Consumos Problemáticos. En diálogo con Paralelo32 señaló que el consumo problemático y las adicciones constituyen “un problema que está creciendo en toda la provincia, en el país y a nivel mundial. Los tratamientos y las edades de alta para certificar la superación del problema, cuestan mucho esfuerzo, por eso hacemos mucho énfasis en la prevención”.

Destacó que se debe hacer una diferencia entre consumo, consumo problemático y adicción, que es cuando el individuo es esclavo de la sustancia. “Porque no es que uno consume una vez y ya es adicto. Hay un camino para que la persona llegue a esa adicción. Y nosotros creemos mucho en la prevención, en el trabajo en red para evitar la caída en la adicción”, subrayó.

No esperar

Cuando aparecen los problemas de consumo problemático y adicciones quedan dos respuestas, la atención ambulatoria y, en los casos más graves, la internación. La prevención es fundamental para no llegar a la internación, que tiene pocas plazas en el sector público, y es muy cara en el sector privado.

En este punto, Smith destacó un hecho que se repite en los casos que llegan a las áreas de atención. “Los familiares en general recurren cuando la situación ya está desbordada; cuando el hijo empieza a cometer actos delictivos, roba cosas a la madre para venderlas y conseguir droga, o se aísla y se va a vivir a un lugar precario. Generalmente se espera esa situación para recurrir a los profesionales de salud. Pero, con otras enfermedades no se espera a llegar a las últimas para ir al médico”. A continuación dijo: “Invito a las gente a que piense lo mismo con la salud mental en general, en particular con los consumos problemáticos. Porque si un caso es tomado a tiempo, el resultado es completamente distinto, hay otro tipo de soluciones al alcance de la mano”.

– ¿Cuánto afectó la ‘motosierra’ en el área?

-- A nivel nacional bastante. En Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) hemos notado un recorte importante de presupuesto en los programas que abordan la problemática en territorio, también con las comunidades terapéuticas. A diferencia, en la provincia vemos lo contrario. Se aumentó bastante el presupuesto de salud mental para abrir nuevos sectores y para contratar personal. Porque Entre Ríos tiene una característica: la población está muy concentrada en las costas del Uruguay y del Paraná, pero queda desprotegido todo el centro.

Smith subrayó el esfuerzo que se realiza para “cubrir con profesionales todo lo que se hace en la provincia, que es un trabajo bastante arduo, porque hay pocos que quieren ir a trabajar en esos espacios; pero se está redoblando la apuesta con bastante éxito”.

Consultas y turnos

El Centro de Atención a la Salud Mental y Adicciones atiende al público de lunes a viernes, de 8 a 12, en calle Corrientes 1684, entre Rodríguez Peña y Roque Sáenz Peña. Por turnos, enviar mensaje de WhatsApp al: 54 9 3434 648838.

También se pueden solicitar turnos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’, edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’ y ‘San Miguel’ (Centro Familiar Cristiano – Jardín ‘Barrilete de Colores’).