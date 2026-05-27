Lo que comenzó como una reunión entre amigos, guitarras y un asado familiar, hoy empieza a transformarse en uno de esos proyectos musicales que crecen desde la simpleza, la amistad y el amor por el folklore. Así nació “Los del Quincho”, el grupo integrado por Valen Paúl, Santi Paúl, Jere Gignone y Andrés David Pérez, quienes visitaron el programa La Hora Dorada, conducido por Mariana Rupp y emitido vía streaming a través de la web de Paralelo 32.

Entre risas, anécdotas y mates compartidos, los jóvenes contaron cómo surgió esta propuesta folklórica que ya comenzó a ganar espacio en escenarios y redes sociales.

“Todo arrancó con un cambio de cuerda”, resumió Jere entre carcajadas. Según relató, durante una juntada en el quincho familiar —espacio que terminaría dándole identidad al grupo— comenzaron a tocar algunas canciones mientras se hacía un asado. “Empezamos a las nueve de la noche y terminamos cerca de las doce y media tocando. El asado quedó ahí… nadie comió”, recordó.

Aquella noche fue el punto de partida. Primero fueron encuentros informales entre amigos unidos por el gusto por el folklore. Después comenzaron a invitar conocidos y, casi sin darse cuenta, aparecieron las primeras oportunidades.

“Nos decían ‘che, no suenan tan mal’”, comentaron entre bromas.

El impulso definitivo llegó gracias a una invitación de los organizadores de Montielera y Federal, quienes les ofrecieron participar de un micrófono libre. Allí decidieron dar un paso más y tomarse el proyecto con mayor seriedad.

“Cuando nos invitaron dijimos: bueno, vamos a meterle con ganas”, señalaron. A partir de ese momento nació oficialmente “Los del Quincho”, nombre inspirado en ese espacio de encuentros donde comenzaron las primeras guitarreadas.

Durante la entrevista, Mariana también los llevó a un terreno más distendido y personal. Entre preguntas sobre quién llega tarde, quién es el más “quilombero” o quién podría convertirse en la futura “estrella” del grupo, las respuestas dejaron ver la química y el humor que comparten.

Valen admitió entre risas ser quien suele demorarse para las juntadas, mientras que el bombista fue señalado por sus compañeros como el más inquieto del grupo. Sobre la posibilidad de que alguno “se crea estrella”, las bromas no tardaron en aparecer, aunque todos coincidieron en algo: mantener la humildad.

“Queremos disfrutar esto. Si se tiene que dar algo más grande, se dará”, expresaron.

Aunque reconocen que todavía están dando sus primeros pasos, los integrantes no ocultaron que sueñan con presentarse algún día en festivales importantes. Sin embargo, remarcaron que la esencia del grupo sigue siendo la misma que en aquellos primeros encuentros.

“La idea siempre fue juntarnos a tocar folklore porque nos gusta. Compartir eso”, explicaron.

En un tiempo donde muchas propuestas musicales nacen detrás de estrategias o fórmulas prefabricadas, “Los del Quincho” parecen apostar a otro camino: el de la espontaneidad, las amistades genuinas y la música compartida.

La charla cerró, como no podía ser de otra manera, con guitarras en mano y una chacarera. “La Flor Azul” fue la canción elegida para comenzar a mostrar en vivo el sonido de este grupo que, nacido casi sin proponérselo, ya empezó a ganarse un lugar propio dentro del folklore joven entrerriano.