La alfabetización volvió a ocupar un lugar central en la agenda educativa durante 2025. Argentinos por la Educación, una de las más de 200 organizaciones que impulsan la Campaña Nacional por la Alfabetización y una de las principales fuentes de información educativa del país, elaboró un informe que sintetiza los cinco datos más relevantes del año en torno a la lectura y la escritura en la escuela primaria.

1. La mitad de los chicos no comprende lo que lee

Los resultados de las pruebas Aprender Alfabetización 2024 encendieron una señal de alarma: cerca del 50% de los alumnos de tercer grado no alcanza niveles adecuados de comprensión lectora. El 11,6% apenas se inicia en la lectura de textos simples, mientras que solo el 18,7% logra comprender textos complejos de manera literal, inferencial y reflexiva. La situación es aún más crítica en los sectores vulnerables: uno de cada cinco chicos de nivel socioeconómico bajo presenta situaciones de analfabetismo.

2. Avances y deudas del Acuerdo por la Educación

Durante el año, Argentinos por la Educación evaluó el cumplimiento de las prioridades establecidas en el Acuerdo por la Educación firmado en 2024. El balance muestra avances en la ampliación de la cobertura del nivel inicial y en la centralidad que adquirió la alfabetización inicial en las políticas públicas. Sin embargo, persisten deudas estructurales, especialmente en las trayectorias educativas del nivel secundario y en la mejora general de la calidad de los aprendizajes.

3. Un reclamo social que crece: #QueEntiendanLoQueLean

La Campaña Nacional por la Alfabetización fue relanzada con el apoyo de más de 200 ONGs, especialistas, personalidades y ciudadanos. El reclamo se apoya en datos regionales preocupantes: según las pruebas ERCE de la UNESCO, en 1997 Argentina ocupaba el segundo lugar en comprensión lectora en América Latina. Hoy se encuentra en el décimo puesto, por debajo del promedio regional y de países con menores niveles de ingresos como El Salvador y Ecuador.

4. Una hoja de ruta para las provincias

En 2025, la organización presentó una guía destinada a fortalecer los planes provinciales de alfabetización. El documento reúne evidencia nacional e internacional y experiencias concretas de distintas jurisdicciones, con el objetivo de orientar políticas que garanticen que todos los estudiantes alcancen los niveles esperados de lectura y escritura durante la escolaridad obligatoria.

5. Reconocimiento regional al consenso federal

Especialistas de América Latina destacaron este año el consenso alcanzado en Argentina para priorizar la alfabetización inicial. En el marco del Movimiento por la Comprensión Lectora, subrayaron el rol clave de la sociedad civil para instalar el tema en la agenda pública y coincidieron en que el principal desafío es transformar los acuerdos políticos en mejoras sostenidas y medibles en los aprendizajes.