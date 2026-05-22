Crespo- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el miércoles 29 de abril a partir de las 14.00 en el Edificio NIDO se llevó a cabo la jornada denominada “Pensar la crianza: infancias cuidadas”, organizada por el Municipio.

Se trató de un espacio psicoeducativo para padres, para reflexionar sobre prácticas de crianza, fortalecer vínculos y promover entornos seguros y respetuosos para los niños. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, comentó que “Veníamos observando la necesidad de trabajar determinadas cuestiones con familias interesadas, con sostenida demanda de gente pidiendo la generación de herramientas para mejorar vínculos y comunicación. Son situaciones que notamos en distintos espacios terapéuticos del Municipio. Surgió la idea de iniciar este taller para contextualizar cada situación particular. Empezamos todo un ciclo de charlas, abordando diferentes cuestiones”.

Sonia Goette es Psicóloga e integra el Área de Niñez, Adolescencia y Familia y el Área de la Mujer. Sumó que “Trabajamos situaciones conflictivas y demandas que aparecen. A veces no son graves y otras sí, pero previamente hay otras circunstancias que se pueden trabajar con los padres, para que puedan expresarse y ser escuchados, para reflexionar sobre cómo estoy ejerciendo la educación de los chicos, cómo pongo diálogo y límites también, el rol de las pantallas y las redes, el tiempo que dedicamos cuando a nadie le sobra el tiempo”.

“Hay que repensar cosas, cuestionarnos, aprender y mejorar aspectos de la vinculación con nuestros hijos para resolver situaciones conflictivas que puedan estar instaladas, previniendo otras que puedan aparecer. Es un espacio de reflexión, de pensar cómo ejercemos nuestro rol de padres. Antes teníamos determinados modelos y ejemplos de aprendizaje con nuestros padres, pero el mundo cambió. Y la culpa no siempre es de afuera. Tenemos que mirarnos internamente para mejorar y darles a los chicos la mejor vida posible, sin violencia ni factores de riesgo”, agregó.

“Estos espacios son gratuitos, abiertos, lo que no sucede habitualmente en muchos lugares. Está abierto todo el año. Lo hacemos a la siesta, para que a todos les resulte cómodo, aunque trabajen y tengan horarios que cumplir. Están invitados para recibir información de especialistas y nutrirse de las experiencias de los demás”.

Dinámicas familiares

Karen Galarza, integrante del Equipo de Salud Mental y Adicciones, a cargo del Taller ‘Padres en Acción’, que enmarca esta actividad, mencionó que “La dinámica apunta a generar un ida y vuelta, dando herramientas pero también escuchando, con una co-construcción con los padres, a quienes muchas veces se los culpa pero no se los educa. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, hay muchos cambios que surgen a partir de la tecnología, la sobreocupación de padres y madres, más la falta de herramientas, que muchas veces impacta en los niños y niñas que quedan descuidados a pesar del amor y de tener cosas básicas”.

“La idea es trabajar, no es necesario tener una situación problemática para que vengan, no es necesario que se instale el problema, apostamos a la prevención, porque todos somos padres y necesitamos herramientas para prevenir primero, aunque también trabajamos situaciones que ya están y se dan”, aclaró.

“Vienen más mamás y después son interlocutoras de lo que aprenden con su pareja, pero los padres se van animando. Lo importante es reconocer que los chicos necesitan escucha, atención, tiempo de calidad, no piden tantas cosas materiales, sí tiempo con el papá y la mamá, la ‘escucha atenta’. Aquí los padres se van nutriendo de experiencias y se van logrando cambios en la dinámica familiar. Y la evolución de los padres permite que los chicos cambien también”, sumó.

Reconoció que “Algo que aparece mucho es la dificultad para poner límites, se genera miedo o culpa, muchos no lo hacen, y los chicos quedan a la deriva. Necesitan límites y una guía. Piden límites, presencia, una estructura que los ordene. No les gusta, pero lo necesitan. Lo que está pasando en las escuelas en estas últimas semanas es un ejemplo concreto de cómo a su manera los chicos están pidiendo límites. Un buen vínculo es fundamental. No hay que ser malo, hay que ser firme para poner límites a todo, a la tecnología en especial”.

“Generalmente en una pareja hay uno de los dos que toma un rol más activo, y pueden aparecer conflictos en relación a las formas que cada uno quiere implementar. O pasa que el que está muchas horas afuera trabajando cuando llega quiere jugar y no poner límites a sus hijos, entonces se genera un desequilibrio entre los adultos. No está bueno, porque no hay una bajada de línea uniforme de lineamientos. Independientemente de la situación de pareja, si están juntos o separados, como padres tienen que lograr acuerdos en el estilo de crianza. Una pareja puede dejar de ser pareja, pero no dejan de ser padres. Los hijos necesitan a dos adultos que sepan gestionar y comunicar lineamientos para su crianza. No necesitan necesariamente a sus padres juntos, se adaptan, pero sí necesitan que esos dos adultos sean padres y tengan una línea que los guíe. Los padres deben tener un mensaje coherente y alineado. Si uno dice A y el otro dice B, el chico no tiene claro qué puede hacer y qué no. Ahí todo se complejiza”.