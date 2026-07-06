Entre Ríos, rodeada de grandes ríos, entre sus ligeras lomadas, su clima templado y sus innumerables arroyos se fueron gestando en algunas zonas de su territorio, una gran producción avícola, la mitad de la realizada en todo el territorio argentino. Fue un lento proceso, marcado por las dificultades de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, en donde la producción avícola, ocupó un lugar complementario en tiempos de bonanzas y central en años no tan buenos.

Si bien la existencia de la producción avícola es muy antigua, fue a partir de la crisis de 1930 que comenzó a configurarse como un elemento central en las pequeñas y medianas explotaciones que vieron como la ganadería y agricultura tradicional no lograba abastecer las necesidades de los productores. Fue, entonces, cuando comenzó a expandirse la producción traspatio para el mercado. Uno de los principales problemas que se encontraron los productores, acopiadores y comerciantes fue la dificultad en el traslado de la producción hacia los mercados de consumo. Las escasas líneas férreas no se encontraban preparadas para el transporte de huevos por ejemplo. Además, los caminos que conectaban con las estaciones de tren eran intransitables gran parte del año y la inexistencia de conexiones físicas permanentes para cruzar el Paraná y el Uruguay, incrementaron aún más la dificultad.

Las demandas por parte de los productores en torno a la mejora en los caminos fueron permanente y acompaño el crecimiento productivo. La construcción del tunes subfluvial y la reorientación de los caminos encofrados (de tierra) si bien fueron muy importantes, eran insuficientes, los productores necesitaban puentes y caminos transitables todo el año. Durante los primeros años de la década de 1970 los sucesivos gobiernos provinciales recibieron la permanente demanda de los productores, quienes veían como los productos avícolas se desvanecían ante las dificultades para su traslado en tiempo y forma.

Con la gran producción avícola de las últimas décadas, donde Entre Ríos ocupa un rol fundamental en la producción de huevos y de carne aviar, las dificultades en torno a la logística y transporte continúan siendo centrales.

Actualmente, el avance tecnológico permite logran impulsar transformaciones en ese sentido. Las posibilidades de utilizar por ejemplo drones para recolectar información y análisis de los caminos rurales, el uso de sofisticados programas de análisis que permite una transformación en la logística, las posibilidades de la utilización de sistemas multimodales de transporte, son claves para la mejora en la producción y comercialización avícola, disminuyendo el impacto de una problemática que proviene de tantas décadas atrás.