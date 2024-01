El presidente de CAPIA, Javier Prida, se mostró preocupado pero no sorprendido por la caída del consumo interno de huevos en la Argentina. Analizó la situación del sector y reconoció que “Si tenés niveles productivos que no van acorde al consumo, no es un problema del Estado, sino tuyo. El Estado tiene responsabilidad, pero nosotros no corregimos ciertas asimetrías”.

“Es una situación compleja y esperamos que en algún momento se puedan hacer las cosas como corresponde como avicultores para mejorar. Cometemos desprolijidades y por eso digo que tenemos cierta culpa de esa coyuntura también”, reconoció.