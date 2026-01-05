Jugar en familia
Los 10 juegos de mesa ideales para regalar en Reyes
Se acerca la noche más esperada por chicos y grandes: la llegada de los Reyes Magos. Una fecha cargada de ilusión, magia y encuentros familiares, donde elegir el regalo ideal puede marcar la diferencia. Te presentamos un top 10 de juegos de mesa esenciales para regalar (y disfrutar) en Reyes, pensados para prolongar la diversión más allá del 6 de enero.
La selección se realizó bajo tres criterios clave para asegurar momentos memorables alrededor de la mesa: reglas simples, partidas dinámicas y temáticas atractivas, aptas tanto para niños como para adultos.
1. Catan
El indiscutido número uno y considerado el primer juego moderno. Invita a comerciar recursos para construir caminos, pueblos y ciudades en un mundo siempre distinto. Diseñado para 3 a 4 jugadores.
PSVP: $90.400
2. Cities
El favorito del año para quienes disfrutan crear y planificar. Con reglas simples, una estética cuidada y una profundidad estratégica muy accesible, es ideal para fans de la construcción. Recomendado desde los 10 años, para 2 a 4 jugadores.
PSVP: $60.000
3. El Laberinto Mágico
Un clásico entre los más chicos. Los jugadores son aprendices de mago que deben recolectar símbolos en un laberinto con paredes invisibles. Su sistema magnético sorprende y fascina. A partir de los 6 años, para 2 a 4 jugadores.
PSVP: $70.000
4. Fantasma Blitz
Velocidad, reflejos y muchas risas. Un juego rápido y adictivo que desafía la percepción y garantiza partidas cortas y divertidas. Recomendado desde los 8 años, para 2 a 8 jugadores.
PSVP: $31.000
5. El Monstruo de Colores
Inspirado en el famoso libro de Ana Llenas, es ideal para jugar con los más pequeños desde los 4 años. Ayuda a reconocer y expresar emociones de forma lúdica y amorosa. Para 2 a 5 jugadores.
PSVP: $65.500
6. Carcassonne
Un clásico moderno perfecto para compartir en familia durante las vacaciones. Los jugadores construyen caminos, ciudades y monasterios con losetas, logrando partidas siempre diferentes. Para 2 a 5 jugadores. Ganador del Spiel des Jahres 2001.
PSVP: $59.700
7. Código Secreto
El party game ideal para reuniones numerosas. Dos equipos compiten por descubrir palabras a partir de pistas, combinando ingenio y deducción. Permite jugar de 2 a 8 jugadores o más.
PSVP: $49.800
8. Polilla Tramposa
Un juego tan caótico como divertido, donde hacer trampa está permitido… siempre que no te descubran. Apto desde los 7 años, para hasta 5 jugadores, garantiza carcajadas aseguradas.
PSVP: $27.900
9. Sushi Go!
Rápido, simpático y adictivo. Ideal para partidas ágiles en familia, donde el objetivo es armar el mejor menú de sushi posible. Recomendado desde los 8 años, para 2 a 5 jugadores.
PSVP: $21.600
10. La Isla Prohibida
Un juego cooperativo perfecto para familias que disfrutan trabajar en equipo. Los jugadores deben recuperar tesoros antes de que la isla se hunda, combinando habilidades y estrategias. A partir de los 10 años, para 2 a 4 jugadores.
PSVP: $49.800