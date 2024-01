Ramírez- Mariano Miguel Salzman (52) es oriundo de General Ramírez y se gana el sustento reparando electrodomésticos en su taller. Pero desde que comenzó la pandemia, atento a las necesidades de las personas que estaban solas o más alejadas de sus afectos durante el tiempo de confinamiento, comenzó a pensar en cómo ayudar a que puedan transitar este tiempo y de este modo, junto a su familia, inició una cruzada solidaria que se extendió a todo el país al hacerse pública incluso en otras provincias.

Su historia la conocimos en Paralelo 32 hace ya varios años, pero su trabajo continúa y decidimos consultar por su actualidad. “Arrancamos en 2020, en pandemia. Yendo a Aranguren, paramos en un semáforo y vimos un televisor tirado. Lo reparé y empecé esa campaña en ese momento. Nunca imaginamos todo lo que después iba a pasar, hasta este presente, donde si bien no podemos llegar a todos ya llegamos a 15.000 familias, un número enorme, contando desde televisores, heladeras, ventiladores, cocinas a gas, freezers y electrodomésticos de mano como batidoras, mini pimers, radios y calefactores”, reconoció.

Salzman, con la solidaridad como bandera, se dedica a reparar electrodomésticos que ya no funcionan o están en desuso y donarlos a personas de bajos recursos e instituciones. “Me dedico a reparar todo tipo de elementos de refrigeración, electricidad, electrodomésticos y también me gusta ayudar a la gente para que pueda vivir mejor. Vimos que en algunos casos había personas que no tenían elementos básicos, como una heladera o cocina en condiciones, una radio o un televisor, por lo que comencé a pedirle a los vecinos equipos que tuvieran en desuso y que quisieran donar. Siempre remarco que lo que uno no usa y tira a otro le puede servir. Lo que no utilizás, a otro le puede servir”, recordó.