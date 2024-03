Crespo- La docente Elizabeth Weinzettel, Lic. en Marketing y Magíster en Educación y Desarrollos Rurales, presentó su libro "Trayectorias escolares en la ruralidad" en la Universidad Nacional de Panamá, Región Coclé de ese país.

Viajó el 26 de febrero y ese mismo día expuso. “Presenté el proyecto, mi perfil profesional interesó y me invitaron. Tienen su “Escuela Internacional de Verano”, convocando a docentes de Latinoamérica. Había representación de Colombia, Cuba y una Universidad de Italia”, dijo.

Destacó que “Tomé el tramo de la escuela primaria de Merou, indagando antes de que se lograra la escolarización por gestión de sus propios habitantes. Había maestros de Alemania que enseñaban en forma particular a niños y primeros inmigrantes. Vieron la necesidad de una escuela pública que generara ciudadanía, enseñando castellano a los chicos”.

“Tenemos como ejemplo la trayectoria de un alumno que aprendió el idioma, fue maestro, director y hasta supervisor del Consejo General de Educación, Alberto Weiss. Luego su hija Sofía ‘Bety’ Weiss, alumna de su papá, estudió para maestra y volvió a la escuela para ser maestra y luego directora, hasta jubilarse. Vemos una trayectoria generacional de alumno y docente, un proceso que permite el desarrollo de la persona y el lugar. Por eso decimos que cuando una escuela se cierra y se hace tapera, es un pueblo al que se le abandonan sus sueños y oportunidades de crecimiento”, agregó.

Detalles

El libro es de Editorial La Colmena. El prólogo está a cargo de la docente, Dra. María Rosa Wetzel; y el escritor, poeta y gestor cultural, Lic. Roberto Romani. Permite conocer desde sus propios actores la significatividad de la institución en la vida de sus alumnos y la comunidad. Ejemplo de esta reflexión son las expresiones personales y colectivas de lo que la escuela es para todos, pero en especial para quienes fueron primero alumnos, regresando luego como docentes, directivos o cooperadores.

“En materia educativa no tenemos nada que envidiar a Panamá, acá hay buen nivel. Allá todo es arancelado. La Universidad es pública pero arancelada. El que no tiene, saca un crédito si está decidido a estudiar. Todo se paga, la matrícula, el derecho a examen. Todo”, dijo.

En relación a cómo nos ven, reconoció que “No entienden cómo hacemos para vivir con estos índices de inflación, cómo no emigramos en masa ante la situación político-económica y social que transitamos. Panamá es un país dolarizado, que no tiene Casa de la Moneda o Banco Central y donde la inflación no es tema de preocupación”.

Y recordó que “Allí me alojé en una zona rural, porque Panamá no es solo playa y cocos. Tenemos esa imagen por el turismo, pero es un pueblo que, lejos de descansar, es trabajador y con gente buena”.

Cómo adquirirlo

Desde abril se puede comprar el libro en la plataforma Amazon. En papel, con un costo de $20.000, se puede adquirir por medio de las redes sociales de la docente -Instagram y Facebook- escribiendo a elidecrespo@hotmail.com o por WhatsApp al 343 5032118. Será presentado los primeros días de abril en Crespo. Esta semana llegó a la Librería El Ateneo- Grand Splendid, en Avenida Santa Fe casi Callao, una de las librerías más lindas de CABA. También está en la sucursal de barrio Belgrano.