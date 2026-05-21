Luego de un año consagratorio marcado por presentaciones en escenarios de gran convocatoria y una creciente proyección dentro del circuito folclórico regional, Litoral Mitá se prepara para dar un nuevo paso en su carrera artística: su regreso a la Capital Federal, donde será protagonista de una de las celebraciones patrias más significativas del calendario nacional.

La agrupación, integrada por músicos oriundos de la región y reconocida por su impronta ligada a la identidad del litoral argentino, fue confirmada como parte de la programación oficial de los festejos por el 25 de Mayo, una participación que refuerza su presente artístico y su posicionamiento dentro del mapa cultural del país.

Un escenario emblemático para un momento clave

El regreso de Litoral Mitá tendrá como escenario la explanada del Palacio Libertad, uno de los espacios culturales y patrimoniales más representativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, el conjunto desplegará un repertorio atravesado por los sonidos del litoral, con una propuesta que combina raíz folclórica, energía escénica y una fuerte identidad regional.

La presentación se dará en el marco de una jornada abierta al público que convocará a familias, turistas y vecinos de distintos puntos del país.

La actuación de la banda entrerriana no sólo representa una nueva oportunidad de mostrarse en uno de los principales centros culturales del país, sino también una forma de llevar la música de la región al corazón de los festejos patrios.

Una banda en ascenso

Durante el último año, Litoral Mitá logró consolidarse como una de las agrupaciones de mayor crecimiento en la escena musical del litoral.

Su participación en festivales regionales, escenarios de gran exigencia y eventos culturales de relevancia les permitió ganar visibilidad y posicionarse como una de las propuestas emergentes con mayor proyección.

Ese recorrido artístico, sostenido por una identidad sonora ligada a la música popular del litoral, fue clave para este nuevo desembarco en Buenos Aires.

Con esta presentación, la banda reafirma su expansión más allá del circuito regional y fortalece su presencia en escenarios nacionales.

Una jornada patria con música y tradición

La celebración del 25 de Mayo en la explanada del Palacio Libertad fue pensada como una jornada cultural y familiar que combinará música, tradición e identidad nacional.

Además de la presentación de Litoral Mitá, la programación oficial contará con uno de los momentos más destacados del día: la actuación de la reconocida Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

La presencia de esta formación militar aportará un fuerte componente simbólico y patrio a la celebración.

Día, horario y acceso

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita.

Detalles del evento: