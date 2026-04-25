La interpretación fue registrada íntegramente en vivo, con el objetivo de recuperar la esencia de la obra original desde una perspectiva más cercana y emocional. Sin grandes intervenciones de estudio, la banda buscó transmitir la calidez del encuentro musical, respetando la nostalgia del tema pero incorporando una identidad propia.

La dirección general estuvo a cargo de Benjamín Roskopf, mientras que la producción y dirección fueron realizadas por Noah Camacho. La ingeniería de grabación y mezcla, a cargo de Gaspar Cuello, permitió lograr un sonido envolvente que refuerza el carácter íntimo de la propuesta.

El grupo está conformado por Benjamín Roskopf en acordeón, Esteban Frías en voz y bajo, Nicolás Pross en guitarra y coros, Ayrton Alles en guitarra y Juan Manuel Benítez en percusión.

Nace “Sesiones Litoral”

El lanzamiento marca además el inicio de “Sesiones Litoral”, un ciclo audiovisual que propone registrar canciones en espacios reales y cotidianos, alejados de los escenarios tradicionales. La primera grabación se realizó en el patio de una vivienda en Aldea María Luisa.

Desde la banda explicaron que el objetivo del proyecto es recorrer distintos puntos de Entre Ríos y del país, integrando el entorno como parte fundamental de la experiencia musical.

La propuesta busca así construir un mapa sonoro con identidad regional, combinando música, territorio y comunidad en cada registro.