Litoral Mitá, la banda nacida en Aldea María Luisa, continúa llevando la música del Litoral a distintos escenarios del país. Este viernes 23 de octubre realizará dos presentaciones en Buenos Aires, con La Yerra como fecha central de la gira y una segunda parada en la Peña de Chillados. El recorrido concluirá el domingo 25 en Ibicuy, donde participará del encuentro Chamameceando.

Con una propuesta que combina chamamé, polka y otros ritmos de la región, el grupo apuesta a mantener viva la identidad musical entrerriana y acercarla a nuevos públicos.

Dos presentaciones en Buenos Aires

La actuación en La Yerra será el momento principal de la gira. Allí, Litoral Mitá desplegará su espectáculo completo, con un repertorio que va desde el chamamé más tradicional hasta las polkas pensadas para invitar al baile, con palmas y sapucay.

La formación instrumental incluye acordeón, dos guitarras, bajo, batería, percusión y piano, acompañados por tres voces.

Ese mismo viernes, la banda también se presentará en la Peña de Chillados, en un formato que propone un encuentro más cercano con el público, entre canciones, baile y el espíritu de las peñas folklóricas.

Un año de crecimiento y nuevos escenarios

La gira llega después de un 2026 de intensa actividad para el grupo. Durante el año publicó cinco lanzamientos musicales, entre ellos Estancia San Blas (en vivo), junto a Sofía Morales, y Así Fue, con Enzo Barzola.

Otro de los hitos fue la presentación de Trascender, espectáculo con el que la banda agotó las localidades del Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná.

En mayo, Litoral Mitá se convirtió en la primera banda litoraleña y entrerriana en participar del programa El Fin del Mundo, de OLGA, uno de los espacios de streaming de mayor alcance nacional.

“Llevar la música del Litoral y por ahí la cultura de nuestra provincia a uno de los programas de streaming más importantes también es algo muy lindo para nosotros”, expresó entonces Benjamín Roskopf, acordeonista y líder del grupo, en declaraciones a UNO Entre Ríos.

La banda ya se presentó en escenarios y espacios culturales de Buenos Aires, como el Palacio Libertad, la Ciudad Cultural Konex, la Feria de Mataderos y la Exposición Rural de Palermo.

El cierre será en Ibicuy

Después de las presentaciones en Buenos Aires, el grupo volverá a Entre Ríos el domingo 25 de octubre para participar de Chamameceando, en Ibicuy.

El regreso permitirá a la banda compartir su música con el público entrerriano, en una localidad vinculada al paisaje de ríos y arroyos que forma parte de la identidad del Litoral.

Una banda nacida en Aldea María Luisa

Litoral Mitá se formó en 2019 en Aldea María Luisa, localidad ubicada a unos 12 kilómetros de Paraná. Su nombre combina dos referencias culturales: mitá, palabra de origen guaraní que significa “joven”, y la identidad musical litoraleña que atraviesa su repertorio.

Actualmente, el grupo está integrado por seis músicos: Benjamín Roskopf, en acordeón; Esteban Frías, en voz y bajo; Nicolás Pross y Ayrton Alles, en voz y guitarra; Franco Terrarossa, en batería; y Juan Manuel Benítez, en percusión.

Por su trabajo en la revitalización de la música del Litoral, la banda recibió el Premio Revelación SADAIC, un reconocimiento que acompaña su recorrido y su apuesta por difundir los sonidos de la región.

Agenda de presentaciones

Viernes 23 de octubre: La Yerra, Buenos Aires.

La Yerra, Buenos Aires. Viernes 23 de octubre: Peña de Chillados, Buenos Aires.

Peña de Chillados, Buenos Aires. Domingo 25 de octubre: Chamameceando, Ibicuy, Entre Ríos.

Con nuevas canciones, presentaciones en escenarios de alcance nacional y el regreso a su provincia, Litoral Mitá continúa ampliando su recorrido sin perder de vista las raíces musicales que le dieron origen.