El chamamé y la música litoraleña vivieron un momento histórico de la mano de Litoral Mitá. La banda entrerriana fue invitada al exitoso programa El Fin del Mundo, conducido por Lizy Tagliani en el reconocido canal de streaming OLGA, marcando un hito para la cultura de la provincia y la región.

Durante su participación, Litoral Mitá no solo desplegó todo su talento musical, sino que también llevó la alegría del baile a los estudios. Los integrantes de la banda le enseñaron los pasos tradicionales del chamamé a Lizy Tagliani, Fer Otero y Agostina Di Stefano, generando un momento inolvidable para los miles de espectadores conectados.

El repertorio elegido para esta gran ocasión incluyó los clásicos “Puerto Tirol” y “Estancia San Blas”. Además, el grupo regaló una yapa muy especial: “Eterno Amor”, interpretada con el inconfundible estilo y la reversión a la que Litoral Mitá tiene acostumbrado a su público.

Sobre esta experiencia trascendental, Benjamín Roskopf, integrante del grupo, expresó su profunda emoción:

"Cuando nuestro productor, Noah Camacho, nos contó que nos habían invitado de Olga, la sensación fue literalmente de explotar de felicidad. Fue un momento increíble darnos cuenta de lo que significaba. Llevar nuestra bandera y ser los primeros entrerrianos en mostrar nuestra música del litoral en una plataforma tan inmensa es un orgullo enorme. Agradezco de corazón a todo el canal por la invitación, la buena onda y el hermoso recibimiento que nos dieron desde el primer minuto".

“Sesiones Litoral” y el lanzamiento de un nuevo videoclip

Aprovechando su paso por Buenos Aires, desde la producción de Litoral Mitá anunciaron que en la capital federal se grabó el videoclip de su nuevo lanzamiento, “Eterno Amor”.

Este material se enmarca dentro de “Sesiones Litoral”, un ciclo audiovisual itinerante donde la banda desanda su repertorio a través de los rincones que habitan. El objetivo de estas sesiones en vivo es buscar una estética orgánica y profunda, dejando de lado los grandes y tradicionales escenarios para encontrarse con la música desde la sencillez de lo cotidiano.

Una gira patria y de grandes encuentros

La llegada a OLGA fue el broche de oro de una gira que tuvo múltiples paradas destacadas:

Gualeguay (Entre Ríos): La gira comenzó días atrás compartiendo escenario como artistas invitados de La Bomba de Tiempo , un grupo muy admirado por Litoral Mitá y con quienes comparten una gran amistad.

Palacio Libertad (Buenos Aires): El 25 de mayo, la banda fue parte de los festejos patrios oficiales. En la explanada del ex CCK, ante un multitudinario marco de público, dejaron bien en alto a Entre Ríos y a la música del litoral en una de las fechas más importantes del calendario nacional.

El equipo detrás de la gira

Para llevar a cabo esta exitosa serie de presentaciones, la delegación que viajó estuvo conformada por un gran equipo humano y profesional:

Músicos:

Benjamín Roskopf

Esteban Frías

Ayrton Alles

Nicolás Pross

Juan Manuel Benitez

Carlos Riccardino

Músico invitado en OLGA: Juan Pablo Francisconi

Equipo Técnico y Producción: