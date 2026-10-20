Ricardo Siri, conocido popularmente como Liniers, dialogó con Tanto de Todo, por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, en la previa de su llegada a Paraná junto al músico Kevin Johansen. La presentación será este domingo 25 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con una propuesta que combina canciones, ilustraciones en vivo, humor y la complicidad de dos amigos que comparten escenario desde hace más de 17 años.

El espectáculo forma parte del Tour 2026, que marca el tramo final de esta etapa de reencuentro iniciada en 2023. Además, el recorrido incluye la presentación de sus trabajos más recientes: el álbum en vivo Desde que te Madrid y el libro Es nuestra forma de comunicarnos.

Durante la entrevista, Liniers destacó que el show se transforma en cada presentación y que buena parte de su atractivo reside en la espontaneidad. Mientras Johansen interpreta sus canciones, el dibujante crea ilustraciones en tiempo real, siguiendo los ritmos, las letras y las distintas atmósferas que propone la música.

“Lo que él hace entra por los oídos, lo mío entra por los ojos, así que es como un buen maridaje”, explicó al describir la dinámica artística que construyeron juntos.

Una amistad que se traslada al escenario

La idea de compartir un espectáculo surgió de manera espontánea, a partir de una sugerencia de alguien que conocía a ambos artistas. Johansen se animó a proponerle a Liniers que dibujara durante sus presentaciones y, aunque al principio el ilustrador imaginaba que la experiencia podía fracasar, el resultado fue distinto.

“Pasó algo: nos divertimos nosotros, se divirtió el público y nos seguimos”, recordó.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue creciendo y se convirtió en una experiencia que combina distintas expresiones artísticas. La amistad previa entre ambos también ocupa un lugar central, ya que se traduce en bromas, situaciones inesperadas y momentos de improvisación que forman parte del espectáculo.

Liniers explicó que la diversidad musical de Johansen le permite explorar diferentes recursos gráficos. Las canciones pueden pasar del humor al romanticismo, de lo absurdo al tango o a la bossa nova, lo que abre un abanico de posibilidades para sus dibujos.

A diferencia del trabajo en su estudio, donde dispone del tiempo necesario para desarrollar una ilustración, en el escenario debe resolverla mientras suena la canción. Esa limitación, lejos de ser un obstáculo, se convierte en uno de los aspectos más interesantes de la propuesta.

“La canción dura tres minutos. Yo, para dibujar una tira, dibujo el tiempo que necesito para que salga linda, pero la canción se acaba y el dibujo tiene que salir”, señaló. Y agregó que esa adrenalina genera resultados diferentes de los que conseguiría trabajando en soledad.

El desafío de dibujar en vivo

Liniers también se refirió a la exposición que implica pasar del trabajo individual al escenario. Reconoció que siempre fue una persona tímida y que nunca imaginó que terminaría participando de un espectáculo frente al público.

Sin embargo, descubrió que el escenario puede revelar aspectos de la personalidad que uno desconoce hasta enfrentarse a esa situación.

“Hay algo en el escenario que no sabés quién sos en un escenario hasta que lo pisás”, sostuvo.

Esa experiencia le permitió encontrar una nueva forma de disfrutar del dibujo. El intercambio con la música, la respuesta del público y la necesidad de crear en tiempo real incorporaron elementos que no forman parte de su rutina habitual como historietista.

La propuesta tampoco sigue un guion rígido. Según contó, algunas situaciones que surgieron espontáneamente terminaron incorporándose al show. Incluso hay canciones nuevas de Johansen que Liniers escucha por primera vez durante la presentación, lo que lo obliga a improvisar sus dibujos sin conocer previamente la letra o el título.

Un espectáculo para distintas generaciones

Uno de los aspectos que más disfruta el dibujante es la diversidad del público que asiste a las funciones. Según relató, es habitual encontrar familias que van con sus hijos, personas que conocen las canciones de Johansen y lectores que siguen sus historietas desde hace años.

Esa convivencia entre generaciones también se relaciona con el lugar que ocupan los dibujos en la memoria de quienes crecieron leyendo historietas.

Liniers recordó que comenzó a desarrollar Macanudo hace aproximadamente 25 años, cuando recibió un espacio en un diario y decidió aprovecharlo como un lugar de libertad creativa. Su objetivo era construir una tira que no dependiera siempre de los mismos personajes ni de una única forma de humor.

“Lo único que voy a tratar de hacer es que sea optimista, porque el resto del diario es un bajón”, recordó sobre aquella decisión.

Esa búsqueda de una mirada optimista continúa presente en su trabajo y, de alguna manera, también atraviesa el espectáculo junto a Johansen. Para el dibujante, el humor permite prestar atención a las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como la familia y los amigos, sin quedar atrapados exclusivamente en las preocupaciones del mundo.

“El humor es un mecanismo de defensa que tenemos los humanos”, afirmó. En ese sentido, consideró que el arte, la música, los libros y los chistes ofrecen una oportunidad para encontrar momentos que ayuden a sobrellevar la rutina y mejorar el ánimo.

Una oportunidad para verlos juntos en Paraná

La presentación del domingo tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que Johansen y Liniers realicen juntos este espectáculo en el Teatro 3 de Febrero. Si bien el músico ya habría actuado anteriormente en la sala, ambos todavía no habían compartido allí su propuesta de música y dibujos en vivo.

La función forma parte del cierre de un recorrido que, a lo largo de los años, pasó por distintas ciudades de América Latina y Europa y dio lugar a registros audiovisuales y publicaciones conjuntas.

Al despedirse de la entrevista, Liniers invitó al público entrerriano a sumarse a la experiencia y anticipó una noche de diversión.

“Va a ser una fiesta, se van a divertir”, aseguró. También remarcó que esta etapa de la gira llega a su final y que no saben cuándo volverán a tener ganas de retomarla, por lo que invitó a aprovechar la oportunidad.

Kevin Johansen y Liniers se presentarán este domingo 25 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Las entradas están disponibles a través de Gradatickets.com y en la boletería del teatro. El espectáculo es organizado por Paracima Producciones.