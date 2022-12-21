La llegada de las Navidad suele poner en aprietos a más de una persona en lo que se refiere a la elección de los regalos para los más chicos y una solución a ese problema pueden ser los libros, que además de ser un presente para las Fiestas de Fin de año permiten incentivar el hábito de la lectura en el público infantojuvenil.

¿Juguetes? ¿Ropa? ¿Qué le gusta? Cuando el año llega a su fin y el 24 de diciembre se acerca, surgen miles de preguntas para poder definir qué se le regala a hijos, sobrinos, nietos o ahijados. Los libros pueden ser una opción a tener en cuenta y que aportará beneficios en el crecimiento de los niños, ya que favorecerán su desarrollo personal e intelectual.

Leer es construir sentido, encontrar significados, ampliar la imaginación, descubrir palabras, generar vínculos, desarrollar capacidad de comprensión e interpretación, entre muchas otras cosas.

La lectura es un hábito creado día a día y en épocas donde los dispositivos electrónicos forman parte cotidiana de la vida de los niños, es importante y beneficioso estimular activamente el contacto con los libros, como una puerta que invita a descubrir un mundo nuevo.

Uno de los sectores con gran dinamismo dentro del mundo editorial se registra en lo que refiere al público infanto-juvenil: la mayor cantidad de ediciones (un 24%) se hace hoy en la Argentina para este universo de lectores, según los datos que había presentado la Cámara Argentina del Libro en la última Feria del Libro.

Por eso, las librerías como Librécticas en calle Moreno casi San Martín de Crespo, apuestan a atraer a parte de los que buscan regalos para hacerle a los más pequeños en estas Fiestas. Con precios que van a partir de los 1.500 pesos puede hacerse un bonito presente que cultivará la imaginación de los niños.