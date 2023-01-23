Crespo.- Durante el año 2022 la Biblioteca Popular Orientación realizó 13.474 préstamos a socios para la lectura de libros en el hogar. En promedio son 37 libros por día calendario, si se descuentan fines de semana y feriados que la institución permaneció cerrada, la cifra ronda los 45 libros prestados por día hábil. Los datos no incluyen préstamos de revistas o de libros infantiles pequeños.

Los más solicitados

Los libros más llevados por los socios de la institución en 2022 son los tomos de una colección de la Segunda Guerra Mundial, la serie Gaturro de historietas del humorista Nik y las novelas ‘En brazos de mi enemigo’, de Andrea Milano, ‘La habitación de la mariposa’ de Lucinda Rindley y ‘Hasta que salga el sol’, de Megan Maxwell. Estas tres autoras son referentes del género de la novela romántica.

Pero la Biblioteca Orientación tiene muchos más libros en sus estantes: 42 mil. Y no se cuentan las revistas ni los libritos infantiles de menor tamaño que agregan volumen al acervo bibliográfico disponible para los 1.500 socios de la institución.

La tendencia que se observa en la sede local es a aumentar la cantidad de préstamos realizados a lo largo del año, entre más lectores. Pero cada lector individual, en promedio lee menos libros. Por ejemplo, si antes, alguien pedía diez libros en el año, ahora retira solo cinco; el incremento de préstamos se debe a que más personas buscan libros.

Vigencia de autores y libros

Otro dato sociológico que se observa es que cuando un autor aparece en algún programa de televisión presentando un libro, ‘al día siguiente’ hay personas en la Biblioteca solicitando ese libro, que muchas veces aún no está en circulación o todavía no llegó al interior. Luego, cuando la Biblioteca compra un ejemplar, a menudo sucede que los interesados ya no quieren leerlo. La vigencia de un libro es cada vez más corta. Antes los títulos eran solicitados durante más tiempo desde su lanzamiento editorial; ahora, pasan pocos meses y dejan de ser ‘interesantes’ para la mayoría de sus potenciales lectores.

Efecto pandemia

En los años previos a la pandemia, el préstamo rondaba de 11.500 a 12.500 ejemplares por año. En 2020, con el cierre de las actividades culturales durante casi todo el año, la entidad puso horarios reducidos y limitó la circulación en el local. En esas circunstancias, se llegó a 9.922 ejemplares prestados; entre mil y dos mil menos que los años previos.

En 2021 se recuperó rápidamente el préstamo anual y en 2022 se logró estar 3.500 préstamos por arriba de 2020 y lograr un récord en los últimos siete años. Durante la pandemia el préstamo bajó en la institución crespense, a diferencia de bibliotecas de otras localidades, donde el encierro y el aislamiento social motivaron que muchas personas lean más libros durante más tiempo y por eso, en esos lugares aumentó el préstamo de ejemplares.