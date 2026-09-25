El Espacio Psinergia, ubicado en pasaje Madame Curie 540, barrio Los Pinos de Libertador San Martín, será escenario de dos encuentros de preparación para el nacimiento destinados a parejas gestantes.

Las actividades estarán a cargo de las licenciadas en Obstetricia Valencia Caro y Sol Muñoz y se desarrollarán los martes 6 y 13 de octubre, de 16 a 19.

La propuesta busca brindar herramientas prácticas para atravesar el embarazo y el nacimiento, contemplando tanto los aspectos físicos como emocionales y la participación de la pareja o persona que acompañará durante el proceso.

Prepararse para el nacimiento

Valencia Caro explicó que el programa consta de dos talleres intensivos, con contenidos teóricos y, principalmente, instancias prácticas vinculadas con la preparación para el nacimiento.

Los encuentros están abiertos a la participación de la pareja o de la persona que acompañará a quien transita el embarazo, tanto durante el nacimiento por cesárea como por parto vaginal.

“Frente al nacimiento las personas necesitan herramientas prácticas para saber qué hacer y atravesar ese trabajo de parto”, explicó Caro.

La profesional señaló que el objetivo es brindar recursos tanto a la persona gestante como a quien la acompañará durante el nacimiento.

Una propuesta para el último trimestre

Sol Muñoz explicó que este tipo de preparación suele realizarse durante el último trimestre del embarazo, etapa en la que suelen aparecer dudas relacionadas con el nacimiento y los cambios que atraviesa la persona gestante.

“Las mamás que transitan ese momento y tienen muchas dudas, vengan que estaremos para ayudarles”, expresó.

La propuesta también busca que las participantes puedan tener una experiencia presencial y corporal, más allá de la información que actualmente puede encontrarse en medios digitales.

“Hagan la experiencia, porque la experiencia vivencial es otra cosa que trabajar online y digital. Acá sentimos, contenemos, hacemos la experiencia corporal, física”, destacó Muñoz.

Más allá del nacimiento

Según explicaron las profesionales, el acompañamiento de las obstetras no se limita al momento del nacimiento. Los contenidos abarcan también gestación, puerperio y lactancia, con herramientas destinadas a acompañar las distintas etapas.

En ese sentido, el espacio permitirá conocer el rol de las profesionales de Obstetricia y trabajar aspectos vinculados con la preparación física y emocional.

Cupos limitados

Todavía quedan algunos lugares disponibles para participar de los encuentros. Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con las profesionales:

Lic. Valencia Caro: 3447 453577

3447 453577 Lic. Sol Muñoz: 343 5202919

La convocatoria está dirigida a la comunidad de Libertador San Martín y también a personas de localidades cercanas como Crespo, Seguí y Diamante.

La propuesta forma parte de un programa mensual que busca generar espacios presenciales de preparación y acompañamiento para quienes transitan el embarazo y se preparan para la llegada de un bebé.