En el espacio Conversaciones de Paralelo 32 que se publican en ideo en nuestro canal de Youtube, Ezequiel Carlson dialogó con Leticia Zapata sobre la recientemente aprobada Ley de Mecenazgo Deportivo y otros ejes vinculados al desarrollo del deporte en la provincia de Entre Ríos.

Zapata, con una extensa trayectoria en el ámbito dirigencial —particularmente ligada al Club Unión— explicó que la normativa fue aprobada en diciembre tras un trabajo conjunto impulsado desde la Federación Entrerriana de Clubes, en articulación con la Secretaría de Deporte. “Creemos que es un cambio real de paradigma para el deporte entrerriano”, sostuvo.

La dirigente detalló que la ley permite que empresas privadas destinen entre el 12% y el 15% de Ingresos Brutos —según su radicación y el destino del aporte— al financiamiento de proyectos deportivos, con el incentivo de una promoción impositiva. Los fondos se asignarán a iniciativas presentadas por instituciones deportivas o deportistas amateurs, previa evaluación de una comisión específica. Además, se prevé un fondo común del 20% para acompañar a zonas con menor acceso a patrocinadores privados.

Actualmente, la normativa se encuentra en etapa de reglamentación. Zapata indicó que el trabajo se realiza desde el Consejo Provincial del Deporte, junto a la Secretaría de Deporte y otras áreas del Estado, con el objetivo de que la ley entre en plena vigencia a partir de abril. “Recomendamos a las instituciones que vayan preparando sus proyectos para no perder tiempo cuando se habilite la presentación”, señaló.

Durante la charla, Zapata también repasó su recorrido en el deporte entrerriano: desde sus inicios familiares en el Club Unión, su trabajo en el fútbol infantil y femenino, su paso por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, hasta su rol actual en la Federación Entrerriana de Clubes y el Consejo Provincial del Deporte. Destacó especialmente la importancia de invertir en las bases del deporte como herramienta de formación de valores y de fortalecimiento institucional.

Finalmente, subrayó que la Ley de Mecenazgo busca aliviar la carga económica cotidiana de los clubes y permitirles enfocarse en lo importante: el desarrollo deportivo, la capacitación y la infraestructura. “Queremos que las instituciones dejen de sobrevivir con lo urgente y puedan planificar a largo plazo. El deporte entrerriano tiene un enorme potencial y esta ley puede potenciarlo”, concluyó.