El ecosistema emprendedor de Entre Ríos celebra la concreción de un compromiso asumido a instancias del XII Congreso Internacional de AFIDE 2024 que se realizó en Entre Ríos. Esta vez, se llevó a cabo el segundo desembolso del Crédito de Honor otorgado por Grupo Motta a la firma Sozoe Better Foods, para poder operativizar la llegada de máquinas, claves para producir.

Desde la organización ponen en valor que este movimiento financiero no representa simplemente una transferencia de capital, sino la validación de una filosofía de confianza y respaldo que el empresario Héctor Motta ha impulsado personalmente como eje central de la red AFIDE y AFIDEER.

La evolución de este proceso de inversión ha sido significativa y adaptada a las necesidades de los emprendedores. Tras un aporte inicial de 80.000 dólares, el grupo empresario avícola brindó una partida adicional de 23.000 dólares. Este último monto, que no estaba previsto en el plan original, resultó fundamental para que el emprendimiento pudiera afrontar costos de Aduana y nacionalización de equipos.

A partir de esta asistencia, se logró la llegada de equipos importados. Se trata de la tecnología necesaria para escalar la producción, que podrá finalmente instalarse en la planta productiva y asegurar la competitividad de la empresa en el mercado nacional.

Sobre Sozoe Better Foods

Detrás de Sozoe Better Foods se encuentra el talento joven de la provincia, liderado por Ervin Rhys, estudiante de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Ezequiel Barriga, licenciado en Administración por la Universidad Adventista del Plata (UAP), dos de las casas de estudio que forman parte del ecosistema emprendedor que conformaron AFIDEER.

Lo que comenzó como un proyecto innovador es hoy una industria en crecimiento que distribuye alimentos a base de plantas en múltiples provincias argentinas. Su catálogo destaca por el Tofu Orgánico, elaborado con soja certificada, además de líneas disruptivas como Vegurt y Veganteca, productos diseñados bajo una premisa de salud integral y sostenibilidad.

El hito forma parte de los resultados de la sinergia entre el sector privado y académico. Desde Grupo Motta destacaron el camino recorrido y plantearon la importancia de multiplicar estas prácticas de apoyo, para que el sector privado entrerriano asuma su rol como motor de desarrollo