La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari volvió a poner en primer plano el legado artístico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional. Más allá de los discos y los recitales multitudinarios, el grupo dejó un repertorio de canciones que marcaron a varias generaciones y que hoy forman parte de la memoria colectiva argentina.

Entre ellas, Ji ji ji ocupa un lugar especial. Incluida en el álbum Oktubre (1986), la canción se transformó en un verdadero fenómeno cultural gracias al tradicional "pogo más grande del mundo", una imagen que acompañó durante décadas cada presentación del Indio Solari. Su energía arrolladora y su ritmo inconfundible la convirtieron en uno de los himnos más reconocidos del rock argentino.

Otro de los temas emblemáticos es Juguetes perdidos, publicado en Luzbelito (1996). Con una letra cargada de sensibilidad y referencias generacionales, la canción logró sintetizar sentimientos de desencanto, resistencia y pertenencia, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por el público en cada recital.

Puede interesarte

La lista de clásicos también incluye La bestia pop, una de las composiciones más representativas de Gulp! (1985), el primer disco de estudio de la banda. Allí ya aparecían algunos de los rasgos que caracterizarían a Los Redondos: crítica social, ironía y una mirada particular sobre la realidad argentina.

En Preso en mi ciudad, también perteneciente a Oktubre, el grupo retrató la sensación de encierro y alienación urbana a través de una de las letras más oscuras y potentes de su catálogo. La combinación entre la escritura del Indio Solari y la guitarra de Skay Beilinson terminó por consolidar una identidad artística única dentro del rock nacional.

Por su parte, Un ángel para tu soledad, incluida en Lobo suelto, cordero atado (1993), amplió aún más la llegada popular de la banda. Con una melodía accesible y una poesía característica, se convirtió rápidamente en una de las canciones más difundidas y recordadas de su trayectoria.

Con nueve discos de estudio y una influencia que continúa vigente a más de dos décadas de la separación del grupo, Los Redondos lograron trascender el ámbito musical para transformarse en un fenómeno cultural. La muerte del Indio Solari reavivó el recuerdo de esas canciones que, para miles de argentinos, siguen siendo la banda sonora de distintas etapas de sus vidas.