Los municipios de Paraná y Concepción del Uruguay anunciaron la apertura de la sexta edición del Certamen Literario Entre Orillas, una propuesta que en los últimos años se consolidó como uno de los principales espacios de promoción para escritores y escritoras de Entre Ríos.

La convocatoria está dirigida a autores de toda la provincia y permanecerá abierta desde el 10 de junio hasta el 10 de septiembre de 2026. Los participantes podrán presentar obras inéditas en las categorías cuento y poesía.

La evaluación de los trabajos estará a cargo de reconocidas figuras de la literatura nacional y provincial. En cuento, el jurado estará integrado por Orlando Van Bredam, María Inés Krimer y Sebastián González; mientras que en poesía lo conformarán Miguel Ángel Federik, Daniel Durand y Marianela Saavedra.

Como resultado del certamen serán seleccionados ocho autores entrerrianos, cuatro por cada categoría. Sus obras formarán parte de la antología Entre Orillas 2026 y cada uno recibirá un premio de 750.000 pesos, además de cinco ejemplares de la publicación.

Los organizadores informaron que también podrán otorgarse menciones especiales. En esos casos, si bien no se entregará premio económico, los textos distinguidos serán incluidos en la antología y sus autores recibirán ejemplares de la edición.

Un espacio consolidado para las letras entrerrianas

Desde su creación en 2021, Entre Orillas logró posicionarse como una herramienta de impulso para la producción literaria provincial. En sus distintas ediciones recibió más de 1.500 obras provenientes de diversos puntos de Entre Ríos, permitió la publicación de nueve antologías y dio visibilidad a más de medio centenar de autores emergentes.

La iniciativa nació como un proyecto conjunto entre las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay con el objetivo de fortalecer la difusión de la literatura local y contribuir a la construcción de nuevas voces dentro de la narrativa y la poesía entrerrianas.

Presentaron la antología 2025

En paralelo al lanzamiento de la nueva convocatoria, días atrás se realizó en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná la presentación de la edición 2025 de Entre Orillas.

La publicación, editada en formato doble, reúne trabajos de cuento y poesía de once autores de distintos puntos de la provincia. Durante el acto recibieron sus ejemplares Natalia Garay Elizalde, Washington Atencio, Fernanda Álvarez, Sofía Lorena Barrios, Fernando Bertolin —en representación de Marta Graciela Commentadore—, Cynthia Rodríguez y Francine Inés Blanc, entre otros participantes de la edición.

Con esta nueva convocatoria, los municipios organizadores renuevan la apuesta por la creación literaria entrerriana y convocan a escritores y escritoras de toda la provincia a presentar sus obras y formar parte de una propuesta que continúa creciendo año tras año.