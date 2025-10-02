La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) presentó su nueva campaña nacional titulada “No te cuides a medias”, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana y recaudar fondos para estudios gratuitos destinados a personas sin cobertura médica.

Quienes participen con una donación a través del sitio lalcec.org.ar/medias recibirán un par de medias rosas o azules, como símbolo del compromiso en la prevención frente al cáncer de mama y de próstata.

Además de brindar información sobre estos dos tipos de tumores y fomentar hábitos de cuidado, la campaña permitirá financiar la atención de pacientes que atraviesan un tratamiento oncológico en la sede de LALCEC, ubicada en Aráoz 2380, Ciudad de Buenos Aires.

“La detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos para salvar vidas. Este año queremos que toda la comunidad escuche con claridad un mensaje simple: no te cuides a medias. Con controles preventivos, el cáncer puede detectarse a tiempo”, afirmó Martín Fleming, director ejecutivo de LALCEC.

Cáncer de mama: la principal causa de muerte por cáncer en mujeres

En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, con más de 5.700 fallecimientos anuales. El 75% de los diagnósticos ocurre en mujeres sin antecedentes familiares directos.

“El 90% de los casos detectados a tiempo son curables. Realizarse una mamografía a partir de los 40 años, o antes en caso de antecedentes, permite encontrar lesiones en etapas muy iniciales, cuando las chances de curación son altísimas”, explicó el Dr. Carlos Silva, director médico y coordinador del área de acompañamiento de LALCEC.

Cáncer de próstata: el tumor más frecuente en hombres

“El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en varones en Argentina. Cada año se diagnostican más de 11.600 casos”, señaló el Dr. Silva.

En sus fases iniciales, este cáncer suele no presentar síntomas, por lo que los especialistas recomiendan controles urológicos anuales a partir de los 50 años —o antes si existen antecedentes— mediante tacto rectal y análisis de PSA. “Esa combinación permite detectar a tiempo más del 90% de los casos”, añadió.

El urólogo Diego Martín Barreiro, del Hospital Durand y miembro de la Sociedad Argentina de Urología, advirtió sobre la falta de diagnóstico temprano: “El Registro Institucional de Tumores (RITA) indica que el 24% de los hombres son diagnosticados en estadios avanzados, pero ese número podría ser mayor: en más de la mitad de los casos registrados ni siquiera se conoce el estadio del tumor. Eso es cuidarse a medias: creer que con sentirse bien o no tener síntomas alcanza, cuando la prevención empieza mucho antes”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2030 los casos de cáncer de próstata en América Latina se duplicarán. “En Argentina, uno de cada seis hombres será diagnosticado con este tipo de cáncer, y más del 40% de los casos se detecta cuando la enfermedad ya es metastásica. Diagnosticado a tiempo, el cáncer de próstata es curable. El diagnóstico precoz salva”, concluyó Barreiro.

Con la campaña “No te cuides a medias”, LALCEC invita a toda la sociedad a sumarse, donar y difundir el mensaje: la prevención y el diagnóstico temprano son las mejores herramientas para salvar vidas.