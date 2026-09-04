Policía de Entre Ríos
La vida detrás de los muros: 214 internos en la Unidad Penal N° 5
El prefecto Oscar Peruchena, titular de la institución dependiente del Servicio Penitenciario, hablo con Paralelo32 sobre los convenios con la Municipalidad que permiten salidas laborales; talleres de oficio y clases de Nivel Primario y Secundario. Pero hay mucho más.
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