La Universidad de Salamanca, España, presentó una nueva propuesta de formación internacional vinculada con la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito empresarial. Se trata del diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management, impulsado por la Cátedra Internacional de Estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad Héctor Motta.

La capacitación comenzará el próximo 19 de noviembre y estará dirigida a profesionales, emprendedores y directivos interesados en incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión de sus organizaciones.

La iniciativa lleva el nombre de Héctor Motta, empresario oriundo de Crespo y presidente del Consorcio AFIDEER. Su trayectoria está vinculada con la promoción del liderazgo, la innovación, la educación y el desarrollo productivo, ejes que también orientan el trabajo de la cátedra.

Una iniciativa que vincula a Entre Ríos con el ámbito internacional

La Cátedra Héctor Motta es un espacio académico dedicado al estudio y la promoción del liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad.

Su enfoque considera que la formación, la generación de conocimiento y la capacidad de adaptación son herramientas fundamentales para el crecimiento de las organizaciones y las comunidades.

Esta perspectiva también está presente en las acciones que impulsa AFIDEER en Entre Ríos, mediante la articulación entre universidades, empresas e instituciones para fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de la provincia.

En ese contexto, el nuevo diplomado busca acercar conocimientos y experiencias internacionales a los desafíos que enfrentan profesionales y organizaciones de la región.

Cuatro ejes para incorporar inteligencia artificial a las empresas

La propuesta académica parte de la premisa de que la incorporación de inteligencia artificial en las organizaciones no depende solamente de contar con nuevas herramientas tecnológicas. También requiere liderazgo, pensamiento estratégico y criterios éticos para la toma de decisiones.

El programa está organizado en cuatro cursos, que podrán realizarse de manera independiente o como parte de una formación integral.

Los contenidos incluyen:

Estrategia empresarial e inteligencia artificial: aplicación de herramientas de IA para fortalecer la planificación y la toma de decisiones.

aplicación de herramientas de IA para fortalecer la planificación y la toma de decisiones. Gestión del talento: colaboración entre las personas y las nuevas tecnologías en los entornos laborales.

colaboración entre las personas y las nuevas tecnologías en los entornos laborales. Finanzas: utilización de herramientas inteligentes para el análisis financiero.

utilización de herramientas inteligentes para el análisis financiero. Marca y marketing: desarrollo de estrategias de comunicación y posicionamiento mediante inteligencia artificial.

Inscripciones abiertas

El diplomado Executive Mastery in AI and Exponential Management comenzará el 19 de noviembre de 2026 y se dictará bajo modalidad online sincrónica, lo que permitirá la participación de profesionales de distintos países.

Quienes completen los cuatro módulos podrán obtener la certificación del diplomado. También estará disponible la posibilidad de cursar cada propuesta de manera independiente.

Las personas interesadas pueden consultar el programa completo y las condiciones de inscripción en el sitio oficial:

Inscripciones: https://web-production-abef1.up.railway.app/usal#diplomado

Consultas académicas: [email protected]