La Unión Europea volvió a habilitar el ingreso de carne fresca aviar argentina, luego de reconocer que el país recuperó el estatus de libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP). La decisión representa una noticia clave para la cadena avícola nacional y, especialmente, para Entre Ríos, una de las principales provincias productoras de carne de pollo y huevos del país.

La reapertura fue oficializada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea, y permitirá retomar las exportaciones a partir del 17 de agosto de 2026.

Un mercado estratégico para la avicultura argentina

La habilitación llega luego del reconocimiento internacional al sistema sanitario argentino, tras las acciones implementadas para controlar y erradicar los brotes de influenza aviar.

El proceso fue impulsado de manera conjunta por el Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cancillería y el sector avícola, que durante los últimos meses desarrollaron gestiones técnicas y diplomáticas para lograr la reapertura del mercado europeo.

La Unión Europea es considerada uno de los destinos de mayor valor para la producción avícola argentina, debido a sus exigentes estándares sanitarios y de calidad. Entre los principales compradores dentro del bloque se encuentran Países Bajos, España y Alemania.

Un impulso para Entre Ríos

La decisión cobra especial importancia para Entre Ríos, donde la avicultura constituye uno de los pilares de la economía regional y genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

La posibilidad de volver a exportar carne fresca al mercado europeo abre nuevas oportunidades para las empresas del sector, mejora las perspectivas comerciales y fortalece la competitividad de la producción entrerriana en el mercado internacional.

También favorece el acuerdo Mercosur-Unión Europea

La reapertura coincide con la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo que permitirá a la Argentina acceder nuevamente a la cuota preferencial prevista para las exportaciones de carne aviar.

De esta manera, el país podrá aprovechar mejores condiciones comerciales para colocar sus productos en uno de los mercados más importantes del mundo.

Exportaciones en crecimiento

Según datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas de carne aviar hacia la Unión Europea superaron los 14 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 32% respecto del año anterior.

Los envíos comprendieron carne de pollo entera, cortes y despojos comestibles congelados.