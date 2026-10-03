El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) difundió una declaración dirigida a la comunidad entrerriana y a los legisladores nacionales por la provincia, en la que expresó su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamó el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El documento fue consensuado durante la reunión del Consejo Superior del miércoles 30 de septiembre, con participación de representantes de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y graduados.

La UNER sostiene que el financiamiento universitario atraviesa una situación que afecta tanto el funcionamiento de las instituciones como las posibilidades de acceso y permanencia de los estudiantes. En ese marco, puso el foco en el presupuesto previsto para 2027 y en el impacto que, según la institución, tienen la reducción de recursos y la pérdida de poder adquisitivo sobre las universidades y el sistema científico.

El reclamo por el financiamiento universitario

Uno de los principales planteos de la declaración es que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley 27.795, sancionada en 2025, cuyo objetivo es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y establecer mecanismos para la recomposición salarial docente.

La UNER sostiene que el presupuesto universitario nacional proyectado para 2027 quedaría por debajo, en términos reales, del nivel de 2023. Según los cálculos incluidos en su declaración, la caída acumulada sería cercana al 27%, mientras que las becas y transferencias destinadas a estudiantes habrían disminuido más de un 75% en el mismo período.

La universidad también señala que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla, según su interpretación, los recursos necesarios para cumplir con las previsiones de la Ley 27.795. De acuerdo con el documento, el Consejo Interuniversitario Nacional estimó una diferencia cercana a $3,7 billones respecto del monto que considera necesario para garantizar el funcionamiento del sistema universitario durante el próximo año.

El impacto en Entre Ríos

La declaración pone especial énfasis en la presencia territorial de la UNER. La universidad cuenta con nueve facultades distribuidas en seis ciudades entrerrianas: Concepción del Uruguay, Paraná, Oro Verde, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay.

Para el Consejo Superior, esa distribución permite que la educación superior pública llegue a estudiantes de distintas localidades y se vincule con municipios, escuelas, cooperativas y sectores productivos.

En ese sentido, la institución advierte que las restricciones presupuestarias pueden afectar becas, salarios, infraestructura, equipamiento y distintas actividades académicas, de investigación y extensión.

Reclamo por el sistema científico y tecnológico

Otro de los ejes de la declaración es la situación del sistema científico-tecnológico. La UNER afirma que el presupuesto nacional destinado a ciencia y tecnología acumula una caída real cercana al 48% desde 2023 y advierte sobre las consecuencias que esto puede tener para la investigación y la generación de conocimiento en la provincia.

El planteo alcanza a distintas áreas de trabajo de la universidad: ciencias sociales y humanas, educación, salud, ingenierías, informática, ciencias agropecuarias y de los alimentos, economía, administración, trabajo social, comunicación, cultura, ambiente y políticas públicas.

Para la UNER, sostener esas capacidades resulta relevante para el desarrollo productivo y tecnológico de Entre Ríos.

Pedido a Frigerio y a los legisladores entrerrianos

La declaración también plantea pedidos concretos a las autoridades.

Al Poder Ejecutivo Nacional, la UNER reclama el cumplimiento de la Ley 27.795.

A los legisladores nacionales por Entre Ríos, les solicita revisar las partidas destinadas al sistema universitario y científico-tecnológico durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

Además, pide al gobernador Rogelio Frigerio que incorpore la situación de las universidades nacionales como un tema de “Estado provincial”, argumentando que la actividad académica y científica tiene impacto sobre el desarrollo productivo y tecnológico entrerriano.

La universidad también convocó a la comunidad a informarse y participar del debate sobre el financiamiento de la educación superior pública.

El documento difundido por la UNER se suma a los distintos pronunciamientos del sistema universitario nacional en torno al financiamiento, los salarios, las becas y los recursos destinados a investigación. La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año.