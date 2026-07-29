La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizará el próximo jueves 13 de agosto una nueva jornada del ciclo "Cannabis: ciencia, sociedad y derechos", una propuesta que busca promover el debate interdisciplinario sobre las políticas vinculadas al cannabis, la salud pública y los derechos humanos.

El encuentro, titulado "Narrativas en disputa: ¿quiénes hablan del cannabis en Argentina?", se desarrollará desde el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, en Paraná, y podrá seguirse tanto de manera presencial como virtual. La participación será abierta al público y quienes se inscriban previamente podrán acceder al certificado de asistencia.

Un debate sobre los discursos que construyen la mirada social

La propuesta pondrá el foco en un interrogante central: ¿quiénes tienen autoridad para hablar sobre el cannabis y cómo se construyen socialmente las representaciones sobre las personas usuarias?

Desde diferentes disciplinas, los expositores abordarán cómo los discursos científicos, jurídicos, médicos y sociales influyen en la percepción pública del cannabis y en las políticas que regulan su uso.

La apertura temática estará a cargo de la doctora Brígida Renoldi, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Misiones, quien propondrá una mirada histórico-antropológica sobre las políticas de drogas. Entre otros aspectos, analizará cómo la diferenciación entre sustancias legales e ilegales responde a procesos históricos, culturales y políticos más que a criterios exclusivamente científicos.

Derecho, medicina y activismo

El panel reunirá además al abogado Andrés Bacigalupo, especialista en garantías constitucionales y referente en legislación sobre cannabis medicinal en Entre Ríos; al médico Maximiliano Gutiérrez, quien aportará la perspectiva biomédica, y a Guillermina Ferraris, presidenta de la Asociación Civil Efecto Séquito y referente en comunicación sobre reducción de daños y políticas de drogas.

La moderación estará a cargo de Tabaré Echeverría, integrante del Programa UNER Cannabis y editor de la Revista Mate.

Los organizadores señalan que el objetivo es evidenciar que no existe una única mirada sobre el cannabis, sino que cada ámbito construye diferentes sentidos acerca de las personas usuarias, sus derechos y la legitimidad de sus prácticas.

Un ciclo que recorre las facultades de la UNER

La actividad forma parte del ciclo "Cannabis: ciencia, sociedad y derechos", impulsado por el Programa UNER Cannabis, una iniciativa que promueve espacios de formación y discusión académica sobre salud, investigación, legislación y políticas públicas vinculadas al cannabis.

En esta oportunidad, la organización está a cargo del Programa UNER Cannabis junto con la Cátedra de Antropología de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Cómo participar

La jornada se realizará el jueves 13 de agosto de 2026 en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER (Buenos Aires 389, Paraná).

La participación será gratuita, con modalidad híbrida —presencial y virtual— y requerirá una preinscripción para quienes deseen obtener certificado de asistencia.