La presentación se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Personal del campus universitario y contó con la participación de referentes del ámbito público y privado, entre ellos el empresario Héctor Motta, autoridades municipales, representantes del sector productivo y funcionarios de instituciones locales.

El rector de la UAP, Horacio Rizzo, encabezó el encuentro acompañado por integrantes del equipo de gestión académica.

Una propuesta con anclaje territorial

La nueva “Cátedra Héctor Motta” se desarrollará en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y la Administración y otorgará certificación de Diplomatura en Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad.

Durante la apertura, Rizzo destacó que la iniciativa busca generar un impacto concreto en la comunidad. “No hay nada que deba quedar en la abstracción. Todo está pensado para que tenga una aplicación real en Libertador San Martín”, afirmó.

En la misma línea, el empresario Motta remarcó que el proyecto implica una responsabilidad social, al tiempo que subrayó la importancia del liderazgo como eje transversal del emprendedorismo. “Es necesario formar actores capaces de impulsar proyectos innovadores desde las propias instituciones”, sostuvo.

Economía circular y desarrollo sostenible

Uno de los pilares de la propuesta será la construcción de un modelo de economía circular aplicado al territorio. Para ello, se prevé la elaboración de un diagnóstico integral del ecosistema local, en el que los estudiantes tendrán un rol activo como agentes de investigación e innovación.

El objetivo es identificar problemáticas y oportunidades que permitan mejorar la eficiencia de los distintos sectores productivos, integrando el cuidado ambiental y promoviendo nuevas fuentes de empleo.

Según explicó Rizzo, se buscará detectar “eslabones desconectados” que hoy generan desperdicios o ineficiencias, pero que pueden transformarse en oportunidades de desarrollo.

Formación académica y trabajo aplicado

El programa estará estructurado en cinco módulos: cuatro instancias presenciales con clases magistrales y un quinto módulo virtual, correspondiente al Trabajo Integrador Final.

La modalidad incluirá herramientas de aula invertida, materiales de estudio previos, encuentros con especialistas y un sistema de evaluación orientado a la certificación. Además, se conformará un banco de problemáticas locales que serán abordadas con el acompañamiento de mentores.

Articulación y participación comunitaria

Durante la presentación se generó un espacio de intercambio entre los distintos actores presentes, lo que permitió consolidar una visión compartida sobre el potencial de la cátedra como herramienta de transformación.

Desde la UAP destacaron que la propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre la universidad, el sector privado y el ámbito público, promoviendo el trabajo colaborativo y el compromiso social.

Por su parte, Motta expresó que el objetivo es “brindar herramientas para que cada persona descubra su potencial y lo ponga al servicio del bien común”, al tiempo que proyectó como meta la construcción de comunidades más sustentables y organizadas.

Con esta iniciativa, la universidad refuerza su apuesta por un modelo educativo que combina formación académica, innovación y compromiso con el desarrollo local, con la expectativa de generar impactos que trasciendan el ámbito de Libertador San Martín y se proyecten a toda la región.