La Universidad Adventista del Plata (UAP), a través de su carrera de Medicina, lleva adelante la sexta edición de su campaña de prevención del cáncer colorrectal, una enfermedad que afecta cada año a miles de personas en Argentina. La iniciativa busca promover la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos.

Durante todo el mes de marzo, de lunes a viernes, la campaña difunde contenidos informativos en redes sociales mediante videos breves en formato reel publicados en la cuenta de Instagram @dr.fernandocoronel. Bajo el lema “Mitos versus realidades”, el proyecto propone derribar tabúes vinculados a la endoscopía y otros aspectos relacionados con esta patología, con el objetivo de incentivar la consulta médica y la prevención.

La propuesta se enmarca en las acciones de concientización que se realizan cada año en torno al 31 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal, cuyo símbolo es el moño azul.

La campaña es impulsada por la cátedra de Clínica de Cirugía II de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP y está encabezada por el Dr. Fernando Coronel, docente y titular de la asignatura. El profesional fue el encargado de presentar el primer contenido del ciclo, que luego continúa con publicaciones temáticas a lo largo del mes.

Además del cuerpo docente, la iniciativa cuenta con la participación activa de estudiantes —muchos de ellos ayudantes de cátedra— y egresados de la carrera de Medicina. Según explicó Coronel, la propuesta también busca fortalecer la formación de los futuros profesionales de la salud.

“Queremos que crezcan no solo como estudiantes, sino explorando diferentes campos de la Medicina, especialmente en áreas como la prevención, la investigación y la cirugía”, señaló el docente.

Desde la Universidad Adventista del Plata destacaron que este tipo de campañas forman parte de su compromiso con la comunidad, promoviendo espacios de difusión sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. En ese sentido, remarcaron la importancia de la información y los controles médicos periódicos para detectar de manera temprana una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, puede ser prevenible y tratable.