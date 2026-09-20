Crespo- El abordaje del suicidio en el teatro es una de las tradiciones dramáticas más antiguas y complejas de la literatura occidental. A lo largo de la historia, las artes escénicas han utilizado este tema no como apología, sino como herramienta para explorar el dolor humano, la presión social y las crisis existenciales.

Con la dirección de Micaela Isaac Ojeda, se presentará en el Salón Municipal el 26 de septiembre a las 20.30 la obra “Prohibido irse en primavera”. Es una adaptación del clásico de Alejandro Casona y combina drama y sensibilidad, con algunos momentos puntuales de humor, para abordar temas como la salud mental, la búsqueda de la felicidad y la posibilidad de volver a elegir la vida.

Las entradas anticipadas para la obra, que tiene una duración de 2 horas y 15 minutos, con intervalos entre actos, tienen un costo de $12.000. En puerta costarán $15.000. Se adquieren comunicándose al 343 5433079 o a través de https://www.instagram.com/prohibidoenprimavera.crespo/

La obra

La obra se posiciona firmemente en el rechazo al suicidio, argumentando que siempre existen motivos para seguir adelante. La primavera simboliza, en consecuencia, la renovación, la luz, el color y el despertar de las ganas de disfrutar de la existencia. A través de los personajes, se explora cómo la felicidad y la infelicidad conviven en el ser humano y cómo la perspectiva propia define muchas veces nuestro destino.

“Prohibido suicidarse en primavera” es el título original de la célebre obra que fue estrenada en México, en 1937, durante el exilio del autor provocado por la Guerra Civil Española. En relación a la sinopsis, Mica explicó que “Es una tragicomedia en tres actos. Transcurre en el "Hogar del suicida", clínica dirigida por la Doctora Roda y su asistente Hans, dedicada al tratamiento de personas desesperadas que creen que la única respuesta a sus males es el suicidio”.

“La obra nos presenta un puñado de personajes diversos y entrañables, y la tan humana búsqueda de la felicidad, que en cada quien se presenta a su modo, incluso, aunque no lo sepan. A través de la aparición de dos personajes que llegan por error, Fernando y Chole, las vidas de todos se verán trastocadas”. agregó.

Y explicó que “Como en muchas de sus obras, con calidez, humor y una gran cuota de lucidez, Casona nos habla sobre la esperanza como paradigma romántico en un mundo materialista y asfixiante. Es un abordaje cuidado y sincero sobre la salud mental, que, a pesar de ser de 1937, les continúa hablando a los jóvenes de hoy sin perder el tono fresco, y les cuenta que, en la lucha por superar los propios conflictos, se construyen como personas, y que ahí cerca los espera la vida, que rebosa como la primavera”.

Detalles

Isaac Ojeda comentó que “Es un enorme desafío llevar al escenario una historia como esta y una temática como el suicidio, porque hablamos de cuestiones muy humanas y profundas, del sentir de las personas. Hace más de un año trabajamos en el texto, que es extenso. En los ensayos siempre se le encuentra un matiz a lo que cada uno dice y eso lleva a una introspección de saber dónde uno está parado”.

“El grupo optó por cambiar la palabra prohibido suicidarse por prohibido irse en primavera, pero siempre nos llama a la reflexión y a tener una esperanza en esta vida, a tener un proyecto. A lo largo del desarrollo de la obra verán que personas que llegan con mucha tristeza, a partir del simple hecho de estar, de acompañarse e interactuar, revierten su mirada de la vida”, destacó.

“Tiene una duración de más de dos horas, es una gran puesta en escena, incluyendo tres actos. Es una obra conmovedora, con momentos de drama, pero de comedia también, con su parte de suspenso, desesperación, alegría, invitando a reflexionar con un trabajo de artistas locales, lo cual es muy loable”, indicó la directora de la obra.