Este grano aporta una proteína de alto valor biológico y su aislado es considerado completo, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para el mantenimiento y reparación de músculos y tejidos. Además, al tratarse de una legumbre, es rica en fibras, vitaminas y minerales.

“La soya como legumbre es rica en fibras, vitaminas y minerales, nutrientes que contribuyen a la alimentación de quienes no consumen carne”, explica la nutricionista Ana Cristina Gutiérrez, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

En el marco del Día del Vegetariano, que se conmemora cada 1 de octubre, se ponen en relieve los múltiples beneficios de este alimento, ampliamente utilizado en suplementos proteicos.

Beneficios para la salud

La proteína de soya no solo ayuda al mantenimiento de la masa muscular, sino que también aporta a la salud cardiovascular y ósea:

Salud cardiovascular: 25 gramos de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.

25 gramos de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Huesos fuertes: las proteínas apoyan el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Suplementos potenciados

Los suplementos a base de proteína aislada de soya representan una alternativa práctica para alcanzar una ingesta adecuada de proteínas en la dieta vegetariana. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos aspectos antes de elegir un producto:

Optar por proteína aislada de soya , que asegura mayor contenido proteico y mejor digestibilidad.

, que asegura mayor contenido proteico y mejor digestibilidad. Revisar la lista de ingredientes: la proteína de soya debe figurar como primer componente.

Verificar certificaciones y trazabilidad: elegir productos que garanticen calidad y pureza. Herbalife, por ejemplo, implementa el programa “De la semilla a la mesa” , que asegura trazabilidad desde el cultivo hasta el producto final, y cuenta con la norma internacional ISO 17025 , que respalda la competencia técnica de sus laboratorios.

, que asegura trazabilidad desde el cultivo hasta el producto final, y cuenta con la norma internacional , que respalda la competencia técnica de sus laboratorios. Evaluar el aporte por porción, comparando las opciones disponibles para asegurar un consumo significativo de proteínas.

Con estas características, la soya se reafirma como una aliada clave en la nutrición de quienes buscan alternativas vegetales para cuidar su salud y el medio ambiente.