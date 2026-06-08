Racedo- La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa de Paraná confirmó que está próxima la apertura de su nueva filial en General Racedo.

La fecha estipulada para la inauguración, con un pequeño acto, es el viernes 20 de noviembre, y las actividades comenzarán a desarrollarse en lo práctico el lunes 23.

El presidente de la Sociedad Italiana de Paraná, Horacio J. Piceda, expresó a Paralelo 32 que “Empezaremos con un horario reducido, de 8.00 a 13.00, para ver después como todo evoluciona. Si la necesidad se presenta, al horariolo vamos a ampliar. Queremos ser prudentes, teniendo en cuenta los costos depersonal que se generan con la atención. Queremos dar trabajo pero tenemos que ser cuidadosos”.

Con la apertura del nuevo local -que estará ubicado en la calle Urquiza S/N – la Sociedad Italiana ofrecerá los servicios de proveeduría, ayuda económica, ahorro con estímulo y de turismo y los asociados gozarán de los beneficios que actualmente brinda la institución, contando con el respaldo de sus 156 años detrayectoria.

“Para nosotros es una alegría poder concretar este proyecto que contó con el apoyo de Héctor Motta y que nos permite crecer y expandir las raíces italianas en suelo entrerriano y además, desde la economía social, hacer nuestro aporte para el crecimiento de Racedo y su zona de influencia”, opinó Piceda.

Comentó que “En lo personal, desde 2010 estoy como presidente. Soy dirigente de la colectividad italiana desde hace treinta años, pasando por distintos cargos en federaciones y asociaciones afines. Fui maestro rural, empleado de banco, gerente y Jefe de Control Fiscal Interno del Departamento de Grandes Contribuyentes de la Administración de Impuestos de Santa Fe, donde me jubilé en 2010”.

Historia y presente

La actual Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa de Paraná fue fundada el 10 de abril de 1864. Su nacimiento significó esperanza, hermandad, oportunidad, consuelo, ayuda y protección para aquellos italianos aventureros que decidieron lanzarse a lo desconocido, a fin de brindar esfuerzos a cambio de una mejor situación económica.

Por ese entonces, muchos de los recién llegados se encontraban en situación de desamparo, pobreza material y falta de medios para desarrollar sus actividades.

Impulsados por las dificultades externas que debían sobrellevar, decidieron unirse, precisamente, como el nombre lo expresaba, para darse ayuda y protección recíproca.Esa primera Institución, tuvo un innegable principio de beneficencia que radicaba en la unión entre los de mediana solvencia y ayuda para el

imposibilitado con el firme propósito de “hacer el bien por el bien mismo”.

Nada más sublime que estas palabras, nada más leal que aquellas intenciones,cargadas de gran valor moral y sentimientos nobles. Hoy está el impulso de seguir por ese camino. Una historia de compromiso, lealtad y hermandad de los italianos con su pueblo y la sociedad. Valores inalterables y la idea de seguir creciendo.

“Queremos formar los dirigentes que nos sucedan, es nuestra principal preocupación. Tenemos en la comisión personas de diversas edades en los cargos, jóvenes, adultos y gente mayor. Está compuesta sin hacer selección degénero, con mujeres y hombres, y la mayoría son mujeres en los cargos ejecutivos. Buscamos la calidad del dirigente, no hacemos ecuaciones matemáticas de género”, destacó el presidente de la entidad.

“Tenemos 70 empleados, todos en blanco. Somos una institución prolija, nos manejamos correctamente, con todas las exigencias de los organismos de contralor. Tenemos un patrimonio importante que heredamos y mejoramos también”, agregó.

¿Por qué Racedo?

“Elegimos Racedo porque en reuniones sociales hablamos muchas veces con elLic. Héctor Motta y nos contó la pujanza que tiene ese pueblo. Le planteé mi ilusión y necesidad de hacer crecer a la Sociedad Italiana.

Eran charlas informales, pero todo se terminó concretando. Motta nos planteó la idea de quese instale, teniendo en cuenta que es un pueblo que crece. Decidimos hacerlo, apostando al progreso.

Queremos colaborar, nos insertamos y ayudamos a su crecimiento. Motta quiere lo mejor para Racedo así que llevaremos ese proyecto de economía social con todos lo que podamos aportar con este emprendimiento de ayuda social”, comentó Piceda.

“Vamos a llevar servicios de ayuda económica, préstamos, cobro de impuestos e incluso una proveeduría de artículos del hogar y otros artículos de consumo, sumando servicios al alcance de los vecinos”, detalló.

“Pueden usufructuar esos servicios todos los habitantes que quieran hacerse socios por una módica cuota que es indispensable que paguen, ya que por ser una mutual, son fundamentales los aportes. Pero siempre tratamos de ser cuidadosos en cuanto al costo de la cuota, ya que lo que más nos importa es brindar el servicio. Los socios verán que ese ervicio al que acceden es bueno, se sentirán compensados”, agregó.