La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), bajo la Dirección Artística de Luis Gorelik, llevará a cabo este sábado el primer concierto del año en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) con el Mtro. Claudio Cohen como director invitado, y Jorge Revello solista invitado (violoncello).

En la ocasión se ofrecerán en nuestra ciudad obras pertenecientes al gran compositor P. I. Tchaikovsky: Variaciones Rococo, para cello y orquesta; Ney Rosauro: Tres Episodios para orquesta; George Enescu: Sinfonía N° 1 Op.13.

La entrada será libre y gratuita por orden de llegada, a las 20.30 horas.

Sobre Claudio Cohen

Ciudadano Honorario de Brasilia, Claudio Cohen ha participado activamente en la escena musical del país y en el extranjero como director de orquesta y como artista invitado de los principales festivales de música y orquestas en Brasil y en el extranjero. Es un miembro fundador de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro.

Fue miembro de la Cuarteto Brasilia con el que realizó giras en Brasil, Asia, América y Europa. A resaltar el IX Premio Carlos Gomes.

Miembro de la Academia Brasileña de Letras y Música – ALMUB. Es el titular de la Orden del Mérito de Brasilia, Orden del Mérito Cultural del Distrito Federal en el Grado de Comendador y también el trabajo de la Orden Judicial de Mérito en el Grado de Comendador entre otras importantes distinciones.

Claudio Cohen tiene una agenda nacional e internacional intensa como conductor actuando con orquestas en los siguientes países; EE.UU., México, Austria, Alemania, Hungría, Serbia, Polonia, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Italia, Argentina, Chile, Ecuador, Qatar, la República Checa, España, Rusia, Israel y Brasil. En 2019 Claudio Cohen comenzó a comandar un programa diario en Radio 104.7 FM Justicia titulado «La hora del maestro», un recorrido por las grandes obras musicales escritas en todo momento.

Próximo concierto

El sábado 14 de marzo desde las 20.30 bajo la guía del Mtro. Luis Gorelik se presentarán en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina alumnos participantes del Programa de Pasantías Federales de Perfeccionamiento en Dirección Orquestal -organizada por el Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversiones y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Se trata del tercero y último de los conciertos de la Edición 2019 del programa de pasantías, y se llevará a cabo bajo la dirección de Alicia Pouzo (Provincia de Mendoza) y Anderson Perea Da Silva (Provincia de Río Negro). La entrada es libre y gratuita. Organiza: Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos.