Nogoyá.– No hay acta fundacional que fije con precisión el nacimiento de Nogoyá. Lo que existe es una fecha que la comunidad eligió como propia: el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, la patrona bajo cuya protección el sacerdote Quiroga y Taboada puso al pueblo en 1782. Ese vínculo indisoluble entre lo cívico y lo religioso es el que le da al aniversario nogoyasero su carácter singular, y el que explica por qué cada año, al llegar julio, la ciudad entera se organiza en torno a una semana que no distingue entre el feligrés y el vecino que simplemente siente que Nogoyá es su lugar en el mundo.

Este año, con 244 años de historia como telón de fondo, la agenda que se despliega desde este sábado hasta los últimos días del mes, combina competencias deportivas de alcance regional, expresiones culturales, actos religiosos de profundo arraigo comunitario y la celebración central del día de la Patrona.

Hoy se presenta un evento deportivo innovador, donde el Monumento al Jubileo será el escenario del Encuentro Sudamericano de Beach Vóley, que se extenderá durante el fin de semana. También hoy oficialmente arranca el Concurso de Vidrieras Aniversario de la Ciudad, cuyos diseños deberán incluir la Bandera de Nogoyá. Desde la mañana el Club Ferrocarril recibirá la XIII edición del Torneo de Bochas "Virgen del Carmen". Entre las 14 y las 17, sobre el camino a Montoya a 6 kilómetros de la ciudad, dará inicio el Campeonato Endurocross Entrerriano. A las 17, la Asociación Cultural presentará el espectáculo infantil "Recreo".

Mañana domingo, tendrá continuidad el Campeonato Endurocross Entrerriano que cerrará la jornada a las 17 horas en el mismo predio con la entrega de premios. Mientras, al mediodía, la Parroquia San Ramón recibirá el tradicional Almuerzo Patronal. A las 16, la Asociación Cultural ofrecerá una tarde de cine, y al cierre de la jornada, el Monumento al Jubileo será escenario del cierre del Encuentro Sudamericano de Beach Vóley.

Desde el lunes, la Asociación Cultural ofrecerá sus típicas tardes de cine, aprovechando no solo el contexto del aniversario de la ciudad, sino también el receso escolar de invierno. En continuidad de sus propuestas, el día martes desde las 16 horas, La Cultural, presentará "Huellitas", el musical, con entrada libre y gratuita.

La jornada del miércoles 15 es considerada, la antesala del día más importante para los nogoyaenses. Arranca a las 9 horas en Plaza Libertad con la apertura de las carpas de artesanos y emprendedores.

A las 18 horas, la calma de la ciudad se verá interrumpida por la bulliciosa llegada de más de cien peregrinos que desde el día 13 al amanecer caminan desde la capital entrerriana, en la XVIII edición de la muestra de fe que anualmente organiza el sacerdote Jorge Fontana. A las 20, partirá desde la Parroquia San Ramón la peregrinación de hombres y jóvenes hacia la Basílica. A las 21, la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" albergará "Relatos Vivos", una proyección de videos de vecinos de la ciudad contando sus historias, acompañada de una muestra fotográfica. Y a las 22.45, en la Basílica, la comunidad se reunirá para preparar el cumpleaños de la Patrona con cantos y oraciones, en la antesala emotiva del 16 de julio.

Jueves 16: el día de la Patrona y el aniversario

El día central de la celebración comenzará a las 6 de la mañana con la Misa de la Aurora para hombres y jóvenes en la Basílica, seguida de la Santa Misa a las 8 y de la Misa con niños y consagración de los niños a la Virgen del Carmen a las 9. A las 10.20, el izamiento de la Bandera Nacional en Plaza Libertad marcará el momento cívico de la jornada. A las 10.30, la Solemne Misa Concelebrada de peregrinos reunirá a la comunidad en la Basílica. Por la tarde, a las 14.30, se producirá la concentración de todo el pueblo frente al Santuario, para la tradicional procesión, acto cívico y el desfile de agrupaciones tradicionalistas. A las 19, la Sociedad Argentina será escenario de la 9° edición del Festival del Paisano Nogoyaense. Y a las 19.30, la Asociación Cultural cerrará la jornada del aniversario con el espectáculo "Por tu gente Nogoyá".