La Semana de Cannes vuelve a instalarse en Buenos Aires con una propuesta de gran relevancia para la escena cinéfila local: el preestreno nacional de Sirât, la nueva película del multipremiado director Oliver Laxe. Distribuida en Argentina por Cinetopia, la producción tendrá una función especial en el Cine Gaumont antes de su estreno comercial previsto para el 29 de enero.

La llegada de Sirât al país representa uno de los hitos más destacados de esta edición del ciclo, que desde hace años acerca al público argentino lo mejor del cine de autor contemporáneo. La película, celebrada por la crítica internacional como una de las obras más poderosas del año, profundiza el camino estético y filosófico que caracteriza la filmografía de Laxe, atravesado por búsquedas espirituales, misticismo y un enfoque profundamente humano.

Filmada íntegramente en Marruecos, Sirât se despliega en una puesta visual de enorme fuerza poética, donde la vastedad del paisaje adquiere un papel protagónico. El diseño sonoro —uno de los elementos más destacados de la obra— fue concebido con precisión milimétrica, y su proyección en el Gaumont incluirá audio Dolby Atmos, garantizando una experiencia inmersiva acorde al estándar internacional con el que fue creada.

El film se consolidó como un fenómeno tras su presentación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde recibió múltiples reconocimientos y se posicionó como la favorita preseleccionada por España para competir en la categoría Mejor Película Internacional en los Premios Oscar. Su recorrido por festivales ha generado una expectativa creciente tanto dentro de la industria como entre los espectadores especializados.

La participación de Sirât en la Semana de Cannes en el Gaumont reafirma el rol histórico del complejo como difusor del cine independiente y de autor. A través de este ciclo, cada año se presentan títulos de altísimo valor artístico, contenidos curatoriales exclusivos y funciones especiales que permiten acercar al público local algunas de las producciones más prestigiosas de la escena mundial.

Con este preestreno, el Gaumont vuelve a posicionarse en el centro de la conversación cultural porteña, ofreciendo una ventana anticipada a uno de los lanzamientos más esperados de la temporada y reforzando su compromiso con la promoción del cine contemporáneo de calidad.