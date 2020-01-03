Crespo (Paralelo 32).- Del 3 al 19 de enero en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, se desarrollarán las rondas de participación de músicos y bailarines clasificados en representación de distintas sedes del país para el 49º Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2020.

Allí los artistas clasificados por la sede Crespo concursarán en busca del premio mayor, la consagración en el Pre Cosquín que les permitirá ser parte de la cartelera del Festival Nacional de Folclore que se realizará del 25 de enero al 2 de febrero.

El turno de la sede Crespo será el lunes 13 y martes 14 de enero y sus representantes competirán con los ganadores de las sedes Resistencia (Chaco), Choele Choel (Río Negro), Corrientes, Perito Moreno (Santa Cruz), Justo Daract (San Luis); Villa Constitución (Santa Fe) y Simoca (Tucumán).

El lunes 13 competirán: Solista Vocal Femenino: Sonia Vilches (Diamante); Conjunto Instrumental: Las Guitarras Gualeyas (Gualeguay); Solista de Malambo: Lucas Parada (Santa Fe); Pareja de Baile Tradicional: Tamara Quiñones y Ezequiel Quiñones (San Benito).

El martes 14 será el turno de: Solista Vocal Masculino: Diego Massimini (Paraná); Solista Instrumental: Lucio Taragno (Casilda – Santa Fe); Conjunto de Malambo: Cuatro de Copas (Rosario); Pareja de Baile Estilizada: Gómez – Benavidez (Junín – Bs. As.)

En tanto que los artistas clasificados en los rubros Tema Inédito: Viejo albañil, música y letra de Pablo Acosta (Rosario) y Conjunto de Baile Folklórico: Ballet Alas de Mi Patria (Concordia), serán distribuidos en ambas jornadas, siendo comunicado oportunamente en cada ronda.

Crespense por sede Villaguay

En tanto, el sábado 11 de enero, el bailarín crespense Franco Zaragoza y su compañera de danzas Leonela Ferreyra competirán representando a la sede Villaguay, donde clasificaron en el rubro pareja tradicional.