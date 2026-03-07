La responsable de Salud municipal, Alejandra Dubs, hizo un repaso de diversas acciones en su área • A fines del año pasado hubo un desborde de demanda con 30 o más pacientes en lista de espera en consultorios psicológicos municipales • También habló de otras iniciativas como ‘Maternidad, lactancia y familia’, ‘Punto Saludable’ y la red intersectorial con Policía, Bomberos y Guardia Urbana para afrontar situaciones en la vía pública.