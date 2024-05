Victoria.- El Asesor Letrado de la Municipalidad, Mario Ernesto Paz, habló con Paralelo 32 sobre algunos puntos que hacen a la entrevista que mantuvimos la pasada semana con la concejal Betina Zabala sobre los Decretos Reservados. Paz desestimó que existan los “decretos ocultos” y relativizó la posición de estos ediles sobre su postura ‘no opositora’ a la gestión.

Asimismo, dijo que “hay tres alternativas sobre lo que declaró la concejal: malicia en quien lo dice, ignorancia o un error. Tiendo a pensar que se trata de esta tercera opción, porque no creo que haya malicia de quienes insisten en definirse como no oficialistas. En tanto la segunda posibilidad, existe una ley 10027 que rige la vida de los municipio y su modificatoria (10028), hecho que instrumentó la legislatura de la provincia de Entre Ríos, donde por nuestro sistema representativo republicano y federal, los actos de gobierno se tienen que publicar, dado que la Intendente no es más que una administradora de fondos públicos, sobre los que hay que dar cuenta a la población.”