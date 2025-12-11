Nogoyá.- El pasado 1° de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, el Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante una serie de acciones destinadas a promover la prevención, el acceso al testeo y la información actualizada sobre el virus. La jornada fue propicia para conocer en detalle la realidad del virus en nuestra ciudad y que acciones a futuro se piensan implementar.

Durante la mañana, a través de la Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis y en articulación con el Hospital San Blas se desarrolló una jornada de testeo voluntario y confidencial de VIH, además de controles de vacunas. La actividad en el nosocomio y, al unísono, en Plaza Libertad, estuvo orientada a facilitar el acceso a estos servicios esenciales, reforzando la importancia del diagnóstico temprano y la continuidad de los esquemas de vacunación. Cabe señalar que en otros establecimientos sanitarios de la provincia también se realizaron testeos rápidos y acciones de concientización.

Supo Paralelo32 que en esta jornada se realizaron 80 testeos a voluntarios que se acercaron al stand dispuesto en Plaza Libertad y en su totalidad arrojaron resultado negativo.

En sintonía con los datos estadísticos también se dio a conocer que actualmente hay veinte pacientes activos en tratamiento con VIH en todo el departamento Nogoyá, de los cuales ocho son varones y doce mujeres.

La importancia del testeo

La coordinadora Tamara Moncagatta señaló que, con este tipo de jornadas, lo que se busca “es visibilizar el VIH sin estigmas y facilitar el acceso al diagnóstico. Hablamos de respuesta integral al VIH porque es necesario dejar atrás la palabra “lucha”, entendiendo que es una infección con prevalencia en la comunidad y que lo importante es que la gente sepa que hay que testearse. Muchas personas pueden tener el virus y sentirse muy bien, y llegar al diagnóstico en un estadio asintomático permite iniciar un tratamiento que sostenga esa condición y avanzar hacia lo que llamamos indetectable = intransmisible". Además, subrayó: "Toda persona que haya tenido una exposición de riesgo debe acercarse a un centro de salud para realizarse pruebas de infecciones de transmisión sexual".

A su turno, el director del hospital Eduardo Elías afirmó: "El lema de este año, Superar los obstáculos y transformar las respuestas, refleja el camino que debemos seguir. Es fundamental que la gente entienda que el VIH es una infección crónica tratable, accesible a través del sistema público, y que la concientización y la inclusión son clave para romper con los mitos y el estigma. Necesitamos un trabajo conjunto del sector público y de la sociedad para seguir avanzando".

En ampliación a lo brindado en la conferencia de prensa, el médico Eduardo Elías anticipó que, a futuro, desde el hospital se avanzará con la idea de fortalecer la asistencia al paciente que tenga VIH en Nogoyá, para que las personas puedan hacerse el diagnostico, tratarse, medicarse y hacerse los análisis en la ciudad más allá que si tenga obra social o no.

Elías contó que, en la actualidad, “las personas que cuentan con el diagnostico se pueden hacer los análisis de control y retirar los medicamentos en el hospital, pero está faltando la asistencia médica que es lo que debemos fortalecer”.

La jornada también contó con la participación del intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, y el secretario de Gobierno, Hacienda y Relaciones Institucionales, Eduardo Quinodoz, quienes acompañaron las actividades de testeo. Además, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad, se realizó una capacitación dirigida a profesionales de la salud, con el objetivo de actualizar sus conocimientos sobre el abordaje integral del VIH, la reducción del estigma y la promoción de prácticas seguras.

Sobre el VIH

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta el sistema inmunológico y, sin tratamiento, puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En Argentina, más del 98 por ciento de las infecciones se producen por contacto sexual sin protección (preservativo/campo de látex). Las personas pueden saber si tienen o no el virus a través de un test rápido o un análisis de sangre. Si bien no existe cura, un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento para que el virus no produzca enfermedad y sea intransmisible.