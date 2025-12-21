La Real Academia Española (RAE) presentó el lunes 15 de diciembre la actualización 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), una puesta al día que incorpora 330 novedades léxicas y adelanta el rumbo de la próxima edición 24, prevista para noviembre de 2026. Entre los nuevos términos figuran crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial y turismofobia, reflejo de los cambios culturales, sociales y tecnológicos que atraviesan al idioma.

La presentación se realizó en la sede de la Academia y estuvo encabezada por el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, quien estuvo acompañado por la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora. Según explicó Muñoz Machado, se trata de una actualización “con menos pretensiones” que en otras oportunidades, aunque representativa del trabajo sostenido que desembocará en un diccionario “mucho más renovado y amplio”.

Entre las incorporaciones se destacan expresiones del lenguaje coloquial y del uso cotidiano. El DLE suma locuciones como hacer un simpa —utilizada en España para referirse a irse sin pagar— y pagadiós, de uso frecuente en Argentina con el mismo significado. También aparecen voces como marcianada, entendida como extravagancia o disparate; comecocos, en alusión al popular videojuego, y biblia, definida como el documento que reúne la línea argumental y los personajes de una serie audiovisual.

La actualización incluye, además, nuevas acepciones para palabras ya existentes. Brutal pasa a admitir el sentido de magnífico o maravilloso; chapar se incorpora como sinónimo de cerrar un local; farlopa se define como cocaína; y eco se acepta como abreviatura de ecografía. Se suman expresiones como juguete roto, para describir a quien pierde relevancia tras alcanzar la fama, y buitre, en referencia a una persona que persigue relaciones sexuales pasajeras.

El mundo digital y las redes sociales también tiene un lugar destacado en esta revisión. Se incorporan términos como login y loguearse, mientras que algunos extranjerismos se aceptan como voces “crudas”, por lo que deben escribirse en cursiva, entre ellos gif, hashtag, mailing y streaming.

La ciencia y la tecnología continúan siendo áreas de fuerte revisión léxica. En esta actualización se incluyen palabras como gravitón, termoquímica, exoesqueleto, autoconsumo y engelamiento, junto a términos del ámbito médico como cuperosis, narcoléptico y ovulatorio.

En cuanto a los usos regionales, el diccionario incorpora chamaco y chamaca con el sentido de hijo o joven en Cuba y México, y cartuchera como estuche para lápices en gran parte de Hispanoamérica, reflejando la diversidad del español en sus distintas áreas geográficas.

Muñoz Machado subrayó que el proceso de incorporación de nuevas palabras es “lento y exhaustivo” y se apoya en el uso real del idioma, evaluado por comisiones especializadas tanto en España como en América. Sobre los extranjerismos, recordó que forman parte de la historia del español y que no todas las adaptaciones prosperan: “Algunos intentos, como güisqui, fueron un fracaso total”, señaló.