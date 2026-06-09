La función está programada para este sábado a las 21 en el Salón Municipal de Crespo y forma parte de una gira que busca acercar la propuesta a nuevos públicos de la provincia, tras casi tres años de presentaciones con salas completas en la capital entrerriana.

La obra, reconocida con el Premio Platino a la Mejor Comedia Iberoamericana de Teatro, combina humor, tensión y situaciones inesperadas para abordar conflictos de pareja desde una mirada ácida y reflexiva.

Una comedia que invita a pensar

“Bajo Terapia” propone un encuentro poco convencional entre tres parejas convocadas a una sesión grupal. A partir de una serie de consignas y dinámicas planteadas por una psicóloga ausente, comienzan a salir a la luz secretos, contradicciones y tensiones que transforman la reunión en una experiencia tan divertida como incómoda.

La pieza ha sido representada en distintos escenarios del país y del exterior, destacándose por su ritmo dinámico, la construcción de los personajes y el abordaje de temas vinculados a las relaciones humanas.

El elenco

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Lautaro Vaisntub, Adolfo Meurer, Vanesa Parisi, Ana Laura Rebossio, Gisela Martinelli y Enzo Facendini.

El equipo técnico y artístico se completa con Natalia Aguilar como asistente técnico-actoral, Laura Porcel de Peralta en asistencia de dirección y la dirección general de Juan Carlos Gallego.

Entradas y reservas

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos y pueden reservarse al teléfono 3435-124717 o adquirirse en la boletería del Salón Municipal.

Desde la producción señalaron además que aquellas personas que atraviesen dificultades económicas pueden comunicarse con la organización para acceder a invitaciones especiales.

Por su temática y por el lenguaje utilizado en algunos pasajes, la obra está recomendada para mayores de 14 años.

La presentación representa una nueva oportunidad para que el público crespense disfrute de una de las comedias más reconocidas de los últimos años dentro del circuito teatral independiente de Entre Ríos.