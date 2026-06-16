Lo subrayó el nutricionista Sergio Britos en diálogo con Paralelo32 • El investigador y docente de UBA, UNER y UCA, comentó que “en Argentina hay un tremendo problema de sobrepeso y obesidad” que afecta al 55% de la población • Agregó que en tiempos de crisis “se potencian el sobrepeso y la alimentación poco saludable”.