Concepción del Uruguay.- El sábado 14 de enero se realizará en el Balneario Banco Pelay, el «Torneo de Pesca Deportiva Nocturna», en el marco de la «Fiesta Nacional de la Playa de Río 2017».

La actividad comenzará a las 20:00 horas con las inscripciones, y a partir de las 21:00 horas dará inicio la competencia, que será fiscalizada por el Club de Pesca «El Bigúa».

Las categorías serán:

General, seniors (+ 55 años), damas, menores (de 14 años) y pieza mayor.

Habrá trofeos, medallas, órdenes de compras, y sorteos para los ganadores y concursantes.

La inscripción tendrá un costo de $100 para los mayores y de $50 para los menores.

Por informes e inscripción previa: 03442 – 15673120 / 15628088.