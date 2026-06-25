La ciudad de La Paz recibirá del 26 al 28 de junio a artistas, estudiantes, gestores culturales y público en general en el marco del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, una propuesta que reunirá exposiciones, capacitaciones, espacios de intercambio y actividades abiertas a toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en conjunto con la Municipalidad de La Paz y tiene como objetivo promover la producción artística provincial, generar espacios de formación y fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector cultural.

Durante tres jornadas, distintos espacios culturales de la ciudad serán escenario de muestras, instalaciones, talleres, presentaciones y encuentros que pondrán en diálogo diversas expresiones de las artes visuales contemporáneas.

Apertura y primeras muestras

Las actividades comenzarán el viernes 26 de junio con el acto de apertura previsto para las 19:30 en la Biblioteca Popular de La Paz, donde se realizará un reconocimiento a los participantes del encuentro.

Posteriormente, a las 20:00, quedará inaugurada en el Museo Municipal de Bellas Artes la muestra “Donde se cruza el territorio. Territorio I”, una de las propuestas centrales de esta edición.

La jornada continuará desde las 21:30 en el Espacio La Juana, donde abrirá sus puertas la exposición “Origen”, con obras de Aurora Sueldo, Andrés Gómez y Pupe González.

Arte, diálogo y encuentro

El sábado 27 se desarrollará una nueva instancia expositiva con la inauguración de “Donde se cruza el territorio. Territorio II”, prevista para las 19:00 en Remansos.

Más tarde, desde las 21:30, el Centro Cultural Cabayú Cuatiá será sede de una cena cultural y una jornada de puertas abiertas que incluirá micrófono abierto, instalaciones digitales, videoarte y espacios de diálogo entre artistas.

Entre las actividades programadas se destacan las presentaciones de las obras “¿También le pasará al Río?”, de Saga SG Barros, y “Ocasión especial”, de Rocío Wustten, que formarán parte de una instancia de intercambio y reflexión sobre los procesos creativos y las producciones contemporáneas.

Un cierre al aire libre

El encuentro culminará el domingo 28 con un festival en el Parque Berón de Astrada, a partir de las 15:00.

La propuesta contempla actividades simultáneas para todas las edades, con espacios donde los artistas compartirán sus procesos de trabajo en vivo y donde el público podrá participar activamente a través del dibujo, la pintura y la creación colectiva.

Habrá además música, propuestas gastronómicas, talleres e islas de arte distribuidas en distintos sectores del predio.

Entre las actividades previstas se encuentran el taller “Caos creativo, pintar sin reglas”, coordinado por Mailin Echevarría Romero; la propuesta “El color como territorio”, a cargo de estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Superior de Formación Docente Dr. Luis Arienti; y diferentes talleres culturales vinculados a cerámica, telar artístico, trabajo con palma, arte infantil y expresiones relacionadas con la identidad del río.

Capacitación y reflexión

Además de las actividades abiertas al público, durante las tres jornadas se desarrollarán instancias de capacitación y espacios de diálogo destinados a analizar la realidad actual de las artes visuales en Entre Ríos.

Desde la organización señalaron que el encuentro busca consolidarse como un espacio de formación, intercambio y visibilización para los artistas de toda la provincia, fortaleciendo la construcción de redes y el desarrollo de proyectos culturales.

La participación en todas las actividades será libre y gratuita, aunque algunas capacitaciones requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados. La información completa puede consultarse a través de los canales oficiales de Cultura Entre Ríos.